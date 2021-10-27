Dondurmasız Olmaz Diyenlerdenseniz Sizi Hazz’a Davet Ediyoruz!

Büyük küçük kadın erkek istisnasız herkesin kalbini kazanmak istiyorsanız en garantili yolun dondurmadan geçtiğini biliyorsunuzdur. Serinletici özelliği nedeniyle sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan dondurma kalplerdeki tahtını kış aylarında da kimseye bırakmama konusunda iddialı. Hazz kalitesi de işin içine girince dondurmanın daha bir çeşitlendiğini, lezzetlendiğini söylemeden geçemeyeceğiz. Üstelik Hazz sektörüne yön veren hizmet anlayışı çerçevesinde klasik dondurmadan çok daha ötesini vadediyor. Gelato dondurma, sorbe dondurma, Mochi dondurması yani Japon dondurması gibi birbirinden özel ve lezzetli ürünlere hazz.com.tr adresinde yer alan kategorilerinde yer veriyor. Siz de dondurmanın hiçbir türüne hayır diyemeyenlerden ya da yeni lezzetleri keşfetmekten keyif alanlardansanız hazz.com.tr adresinde saklı lezzetlere göz atmanızı öneriyoruz.

Dünya mutfaklarının hepsi birbirinden farklı kültürlerin izlerini taşısa ve çok özel lezzetlere sahip olsa da Japon mutfağı denilince bir durup düşünmek gerekiyor. Japon mutfağı dünyanın en ilginç ve en fazla çeşitliliğe sahip mutfaklarından biri olma özelliğini taşıyor. Japon mutfağının en özel malzemeleri kullanılarak yapılan Mochi dondurması diğer bir deyişle Japon dondurması dondurma severlere farklı lezzet kapılarını aralıyor. Dondurma seven herkesin mutlaka tatması gereken Mochi dondurması ülkemizde yeni yeni tanınmasına rağmen oldukça büyük ilgi görüyor.

Mochi, Japon mutfağında çok özel bir yere sahip olan pirinçten yapılır. Mochi yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta pirincin uzun bir süre boyunca dövülmesi ve lokum kıvamına gelmesinin sağlanmasıdır. Mochi tatlısının dış kabuğunun lokum gibi olması gerekmektedir. Dış kabuğu hazırlandıktan sonra içine farklı malzemeler koyulması yoluyla değişik lezzetler elde edilmesi de mümkündür. Bunlar arasında en büyük ilgiyi ise arasına dondurma çeşitleri koyulan Mochi dondurması görmektedir. Moch dondurması birbirinden farklı çeşitlerde ve aromalı dondurmalarla hazırlanabilmekte olup Hazz tarafından sizlere sunulan özel lezzetler arasında yerini almaktadır.

Mochi Dondurması Japon Mutfağının En Özel Lezzetlerinden Biri

Mochi dondurması pirinç hamuruyla kaplı bir dondurma olup Japon mutfağında olduğu gibi Japon kültüründe de oldukça özel bir yere sahip bulunmaktadır. Pirinç yalnızca Japon mutfağında değil aslında tüm Uzak Doğu ülkelerinin mutfağında önemlidir. Bu özel malzemenin dondurmayla birleşmesi ise efsanevi bir lezzete adım atılmasını sağlamaktadır. Japon dondurması, Japonlar tarafından yılbaşında ve diğer özel günlerde en sık tüketilen yiyeceklerden biridir. Klasik Mochi dondurması sade pirinç unuyla kaplı vanilyalı dondurma olup farklı aromaların eklenmesiyle istenilen Mochi dondurması çeşitlerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Japon dondurması aslında ülkemizde çok tanınan bir lezzet değildir. Son yıllarda tanınmaya başlamasına rağmen dondurma gibi çok sevilen bir ürünün özel bir versiyonu olması ve damak tadımıza uyması nedeniyle oldukça beğenilmiştir. Serinletici, çok lezzetli ve hafif bir tatlı olan Mochi yumuşak pirinç hamuru ile dondurmanın serinletici lezzetinin damaklarda nasıl bir iz bırakabileceğinin en güzel kanıtı haline gelmektedir. Bu özelliği nedeniyle Mochi dondurması, dondurmayı pek sevmeyen kişilerin dahi en çok tercih ettiği tatlıların başında gelmektedir.

Japon dondurması yalnızca vanilyalı ve çikolatalı dondurma ile üretilmez. Farklı damak zevklerine hitap edecek şekilde birbirinden özel ve lezzetli çeşitleri vardır. Hazz online satış platformu olan hazz.com.tr üzerinden sizlere damak zevkinize en uygun Japon dondurması çeşitlerini satın alma imkanı sunmaktadır.

Japonya’da pirinç keki olarak da tanınan mochinin yapılması için Mochigome denilen pirinç uzun süre dövülür ve un haline getirilir. Un haline getirilmiş pirincin üzerine su eklenir, lokum kıvamına gelip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırılır. Bir süre buharda pişirildikten sonra şeker eklenip tencerede pişirilmeye devam edilir. Hamur kıvamındaki tatlı tencereden alındıktan sonra içine biraz daha un eklenerek istenilen kıvam elde edilene kadar karıştırılır. İstenilen kıvam elde edildikten sonra içine çikolata, dondurma, şeker gibi ekstra malzemeler koyularak şekillendirilebilir.

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Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 16:11