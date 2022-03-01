Dutuyla Meşhur Ayaş'ı Ziyaret Etmek İçin Sebepler

Sokaklarında yürürken sıra sıra dut ağaçlarının gezintinize eşlik ettiği Ayaş’ı ziyaret etmek için pek çok sebep bulunuyor. Huzur bulabileceğiniz eşsiz bir tatil destinasyonu halinde olan ilçe, her yönüyle kendine hayran bırakmayı başarıyor. Şifalı termal suların en bilindik adreslerinden biri olması özelliği ile ön plana çıkan Ayaş, pek çok hastalık için tedavi olabilmesi ile ünlü. Termal otel konseptine sahip birçok konaklama seçeneğine sahip ilçede geçireceğiniz bir tatil sayesinde şifa bulabilir ve keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Ankara’nın en doğal ortamlarına sahip ilçede doğanın tadını çıkarabilir ve yöresel lezzetleri ile kendinize ziyafet çekebilirsiniz. Tüm bunları yaparken dinlenme olanağı da tanıyan Ayaş ilçesi, ziyaretçilerinin günlerini dolu dolu geçirmesi için birçok olanak sunuyor.

Ankara Ayaş'da Nereye Gidilir?

Ankara'nın sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Ayaş ilçesinde gezip görmeniz gereken birçok yer bulunuyor. İlçe kompakt bir yapıya sahip olduğu için basit bir plan yaparak kısa sürede ilçenin çok fazla noktasını keşfetmeniz mümkün oluyor. Doğal, tarihi ve kültürel pek çok değere sahip olan Ayaş’ta Asartepe Kanyonuna gidebilir ve mis gibi havası eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz. Ayaş’ın tarihini merak ediyor veya bu yerleşimin kültürünü oluşturan öğelere ilgi duyuyorsanız Ayaş’ta bulunan Gökçebağ Kalesi, Paşa hamamı, Ulu Camii, Yağmur Dede Türbesi gibi mekanları ziyaret etmenizde fayda bulunuyor. Eğer bu kültürü görmekle kalmayıp ortak olmak istiyorsanız da Ayaş’ta bulunan yerel ürün pazarını ziyaret edebilir aynı zamanda ürün de satın alabilirsiniz.

Ayaş'ta Konaklama

Ankara'nın köklü yerleşimlerinden bir tanesi olan Ayaş ilçesi, sahip olduğu potansiyellerden dolayı çok sayıda yerli ve yabancı turistin odak noktasını oluşturuyor. Özellikle termal turizmin en önemli adreslerinden biri halinde olan Ayaş, ziyaretçilerine konaklama seçeneği bakımından da geniş bir yelpaze sunuyor. İlçede yıllardan beri profesyonel olarak hizmet veren Ayaş otellerinin birçoğu termal otel konseptinde bulunuyor. Kaplıcalarının meşhur olduğu ilçede şifa veren suların bulunduğu oteller güzel bir tatil deneyimi için pek çok olanak sunuyor. Masaj, havuz ve sosyal açıdan pek çok imkan tanıyan Ayaş termal otellerin her şey dahil, tam pansiyon ya da sadece oda gibi seçenekleri de bulunuyor.