Ege Mutfağının En Lezzetli Zeytinyağlı Reçeteleri

Ege Mutfağının vazgeçilmez lezzeti zeytinyağı…Doğal zeytinyağının hem düzenleyici hem de yenileyici bir etkisi vardır. Bu yüzden sağlık açısından da tüketilmesi gereken yağların en başında gelir. Özellikle Ege bölgesinde hemen hemen her yemeğin içinde bir zeytinyağı esintisini hissedilir. Egeliler uzun ve sağlıklı yaşamlarını hem Ege’nin temiz havasına ve zeytin ağaçlarının bereketi olan zeytinyağına borçludurlar. Sizde sofralarıza zeytinyağının eşsiz lezzetini katmak istiyorsanız tariflerimizi inceleyebilirsiniz.

İşte size birbirinden lezzetli farklı zeytinyağlı ege lezzetleri;

Barbunyalı Taze Fasulye

2 çay bardağı zeytinyağ

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı toz şeker

500 gram taze fasulye

yarım tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı haşlanmış barbunya

2 adet domates

yarım su bardağı su

İlk olarak malzemelerimizi hazırlamakla başlıyoruz. Fasulyeleri ayıklayıp bir kabın içinde bekletin. Tencerenin içine 2 çay bardağı zeytinyağı ekleyin, zeytinyağı çok fazla kızmadan küpküp doğranmış soğanları içine koyarak biraz kavurun. 1-2 dakika ardından rendelenmiş sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin. Daha sonra toz şekeri ekleyip karıştırın ve ayıklanmış taze fasulyeleri tencereye boşaltın. Tuzunuzu ekleyerek ürünlerin birbirlerinin tatlarını özümsemesi için karıştırma işlemine devam edin. Fasulyelerin yumuşadığına emin olduğunuzda 1.5 su bardağı haşlanmış barbunyayı , rendelenmiş domatesleri ve yarım su bardağı suyu yemeğinize ekleyin, karıştırın ve kapağı kapatarak fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Dilerseniz içerisine 3 parça limon ekleyerek de pişirebilirsiniz.

Zeytinyağlı Enginar

yarım çay bardağı zeytinyağı

yarım kilo börülce

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet iri domates

yarım limon suyu

yarım bardak su

İlk olarak börülceleri ayıklayarak başlayın. Daha sonra yemeği yapacağınız derin tavaya yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin. Ardından küp küp doğranmış soğanı ve rendelenmiş 2 diş sarımsağı ekleyerek iyice kavurun. Börülceleri tavaya ekleyin, karıştırın ve kapağını kapatarak kendi suyunda biraz pişmesini bekleyin. Börülcelerin biraz yumuşadığına emin olduktan sonra bir süre kavurma işlemi uygulayın ve ardından rendelenmiş domatesleri, yarım limon suyunu ve tuzu ekleyerek yüksek ateşte pişmeye bırakın. Pişirme işlemi sırasında tavanın kapağı kapalı olsun. 5-6 dakika sonra yardım su bardağı suyu ekleyerek pişirmeye devam edin. Börülceler yumuşayana kadar pişirin, ara sıra çatal yardımı ile kontrol edebilirsiniz.

Bu özel ve sağlıklı zeytinyağlı tariflerini uygulamak için oleamea.com ‘a girebilir ve naturel sızma zeytinyağlarını kolayca sipariş edebilirsiniz.