Eklem ve Boyun Ağrılarına İyi Gelen Besinler

Günlük yaşam tarzınız ve çalışma koşullarınız başta olmak üzere birden farklı detay genel vücut sağlığınız üzerinde etkin rol oynar. Özellikle eklem ve boyun gibi bölgeler günlük hareketleriniz ile doğrudan orantılıdır. Çalışma şeklinizde sürekli olarak oturmanız gerekiyorsa eklem ve boyun ağrıları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı zamanda spor faaliyetleriyle uğraşan kişilerde aniden görülen eklem sorunları da ortaya çıkabilir.

Genel olarak eklem ağrıları yaş ve yaşam şartları gibi detaylara göre ortaya çıkabilir. Yaş ilerledikçe kolajen miktarı azaldığında eklem rahatsızlıkları baş gösterebilir.

Pek çok insan ağrı problemi yaşadığında ona en uygun beslenme şekline geçerek ağrılarını hafifletmeyi dener. Eklem ve boyun ağrısı ile mücadele ediyorsanız buna uygun bir beslenme düzenine geçebilirsiniz. Beslenme düzeninize kolajen takviyesi ekleyebilirsiniz.

Eklem ve boyun ağrısına iyi gelen besinler hangileri diyorsanız işte cevabı;

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, kara lahana ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler eklem ağrılarında oldukça etkin bir rol oynar. İçeriği sayesinde bu sebzeler flavanoid ve karetoneid açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde söz konusu sebzeleri tüketerek iltihaplanmayı önleyebilirsiniz. Aynı zamanda sebzeler magnezyum açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Ananas

Lezzetli ve yumuşak bir meyve olan ananas eklem ağrılarının giderilmesinde etkin rol oynayan besinlerden biridir. Ananas meyvesinde bulunan bromelayin enzimi sayesinde vücutta oluşan iltihaplanmanın önüne geçmek mümkündür.

Turuncu Sebzeler

Balkabağı, havuç ve tatlı patates başta olmak üzere turuncu sebzeler karetoneid açısından zengin oluşu ile bilinir. Karetoneid yapısı sayesinde iltihaplanmayı önleyici etkiye sahiptir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlü tutarak daima savunmada olmanızı sağlar.

Kırmızı Meyveler

Frambuaz, çilek, kırmızı erik, yaban mersini gibi kırmızı meyveler güçlü bir anosiyan ve antioksidan içeriğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde iltihap oluşumunu da engellemektedir.

Chia Tohumu

Chia tohumu omega-3 gibi yağlı asitler açısından zengin bir besindir. Aynı zamanda sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olur.

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