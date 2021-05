Pırlanta kadınların en sevdiği aksesuardır. Evlenme teklifi deyince akla ilk pırlanta bir yüzük gelir. Son yıllarda en çok tercih edilen pırlanta ürünleri arasında baget pırlanta popüler hale geldi. Baget, bir kesim tekniğidir. En çok bilinen ise yuvarlak kesim pırlantalardır. Fakat parmak ve el biçimine uygun olacak farklı kesimler vardır. Zümrüt, damla, oval, baget kesim çeşitlerine örnektir. Evlilik teklifini yuvarlak tektaşla yaptıysanız üzülmeyin.

Doğum günü, sevgililer günü gibi özel günlerde baget kesim yüzük hediye edebilirsiniz. Pırlanta set, düğün ve nikah gibi merasimler için gelinliğin tamamlayıcısıdır. Bazı modeller altın ve inci ile kombinlenmiştir. Pırlanta modelleri her yıl değişiyor. Hangi model olursa olsun değişmeyen tek şey ise pırlantanın zarafeti ve şıklığıdır.

Pırlanta setler her zaman favori konumda yer alan takı seçenekleri arasında yer alır. Düğün öncesinde takılan takılar arasında da pırlanta setler ilk sıralarda yer alır. Yine pırlanta yüzükler her zaman en çok tutulan takılar arasındadır. Çünkü pırlanta yüzükler, sadakatin simgesi konumda yer alan özel takılar arasında yer almaktadır.

En Çok Popüler Edilen Pırlanta Modelleri

Elmas, doğadan bize hediye eşsiz güzelliktir. Az bulunduğu için oldukça kıymetlidir. Elmas büyük bir titizlikle işlenir ve ortaya pırlanta çıkar. Pırlanta kolyeler ise aşkı, çiftlerin birbirine bağlılığını simgeler. Tektaş pırlanta kolyeler, her zaman her stille kullanıma uygundur. Sadeliği seven kadınlar için ideal tercihtir.

Özel günlerde kadınları mutlu edecek bir hediyedir. Fakat alırken mutlaka sertifikası olmasına dikkat edin. İhtişamlı kolye hediyesi için renkli taşlara sahip ve çok sayıda taşı olan kolyeleri tercih etmelisiniz. Pırlanta küpeler her yaştan kadın için uygundur. Sadeliğiyle tüm kombinlerle uyum sağlar. İster şık ister spor tercihlerinizde rahatlıkla tektaş pırlanta küpeleri kullanabilirsiniz.

Özel hediye seçenekleri arasında pırlanta takılar her zaman en çok beğenilen hediyelerdendir. Özel günler için tasarlanan pırlanta takıların anlamlı bir hediye olduğunu rahatlıkla ifade etmek de mümkün olmaktadır. Üstelik yeni trend takı koleksiyonları söz konusu olduğunda pırlanta takılar her zaman alternatifi bol olan seçeneklerden oluşmaktadır.

En Trend En Çok Tercih Edilen Pırlantalar

Beştaş pırlantalar! Tektaş yetmez diyen şıklığa önem veren gösterişi seven kadınların vazgeçilmezidir. Bu yüzüklerin öyküsü beşin önemine dayanır. Evliliğin beşinci yılında hediye edilirler. Böylece kilit önemi olan beş yılın artık geçirildiğini ifade ederler. Eşinize hediye ederken taşların her birinin ifadeleri söylemeniz çok romantik olacaktır. Sadakat, aşk, huzur gibi maddeler seçebilirsiniz.

Pırlanta bilekliklerde işçilik çok fazladır. Sonsuzluk sembolü, kelebek, nazar boncuğu gibi modeller vardır. Artık klasik alyanslara elveda diyoruz. Işıl ışıl pırlanta alyanslara merhaba zamanı geldi. Tam tur ufak ufak taşlarla işlenmiş yüzükleri kadınlar özel günlerde ve günlük yaşamda kullanabilir. Tek taşlarla da harika bir kombin oluşturduğu söylemekte fayda var.

En Çok Tercih Edilen Pırlanta Fiyatları

Pırlanta fiyatları da modelleri kadar çok çeşitlidir. Son yirmi yıldır internet alışverişinin hayatımıza girmesiyle fiyatlar daha cazip hale geldi. Fakat uygun fiyatlı ürün alacağım derken sahte ürün almayın. Güvenilir ve marka değeri olan online mağazaları tercih edin. 1000TL’den başlayan fiyatlarla çeşitli pırlanta ürünler almanız mümkün.

Orta boy taşa sahip bir tektaş yüzüğün fiyatı 1500TL civarı. Yani bütçe zorlanmadan şık bir yüzükle evlilik teklifi etmek mümkün! En çok tercih edilen pırlanta ürünleri pırlanta yüzüklerdir. Bunlarda kesime, taş sayısına ve taş büyüklüğüne bağlı fiyat değişikleri vardır. Hangi tip pırlanta ürün alacaksanız alın her bütçeye hitap eden çok sayıda seçenek mevcuttur.

