Web siteleri için artık kaçınılmaz olan çalışmalar arasında yer alan SEO doğru bir şekilde yapılandırılmalıdır. Yapılandırma ve çalışmalar ne kadar başarılı olursa, web sitesinin arama motor sonuçlarında o kadar yüksek sıralama alması mümkün olacaktır.

SEO Nedir?

Arama motoru optimizasyonu olarak Türkiye'de kendine yer bulan SEO, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmesi adına çeşitli teknikler içeren bir alandır. Genellikle SEO alanında kendini geliştirmiş profesyoneller tarafından uygulanan teknikler ile sitenin rakiplerini geçerek arama motoru sorgularında daha fazla ziyaretçi alması hedeflenmektedir. Ancak doğru bilinen yanlışlar ya da SEO çalışmaları sırasında yapılan hatalar, web siteleri için ciddi zararlara neden olabilmektedir. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda sektörde deneyimli olan kişilerden yardım alınması ve doğru bir şekilde SEO çalışmalarının yapılandırılması gerekmektedir.

En çok yapılan 5 SEO hatası

İşte en çok yapılan ve sitelere büyük zararlar verebilecek potansiyele sahip olan 5 SEO hatası.

Yanlış anahtar kelime seçimi

SEO konusunda belki de en yaygın yapılan hataların başında yanlış anahtar kelime seçimi yer almaktadır. Bir web sitesi, belirli hedefleri olan girişimdir. Bu nedenle de başlangıç aşaması itibarıyla belirli anahtar kelimelerde sıralama alınması gerekir. Ancak ilk baştan yanlış belirlenen hedefler, SEO çalışmalarının da büyük bir hata ile gerçekleştirilmesine neden olur. Anahtar kelime seçiminde site yöneticileri yada site yönetiminde etkin olan kişilerin yeterli bilgisi bulunmuyorsa, mutlaka araştırma yapmalıdır.

Web siteleri için içerik üretimine özel bir şekilde önem verilmelidir. Sitede belirlenmiş olan SEO kriterlerine uygun bir şekilde üretilecek içerikler, sitenin arama motorlarında güçlenmesinin en önemli etkenidir. Ancak sitelerde, diğer kaynaklarda yer alan içeriklerin aynı şekilde kullanılması ve kopya yapılması sitesi SEO çalışmalarında çok ciddi bir güç kaybı yaratır.

Kontrolsüz bir şekilde linkler almak

Bir web sitesinin diğer web sitelerinden alacağı olumlu yönlendirmeler, sitenin arama motorlarında yükselmesine destek sağlayacaktır. Ancak bu işlemlerin doğal bir şekilde olması önerilir. Spam oluşturabilecek derecede arka arkaya farklı sitelerden alınacak linkler, SEO çalışmalarında hedeflere ulaşmak yerine sitenin Google gözünde daha değersiz hale gelmesine neden olabilir.

Site link ve bağlantılarında yapılan hatalar

Bir sitede kırık link olarak adlandırılan yanlış yapılandırılmış ya da geçerliliği sona ermiş linkler yer almamalıdır. Bu nedenle sitenin ilk baştan itibaren kurulum aşamalarında tüm sayfaların ve linklerin doğru bir şekilde yapılandırılması ve belirli aralıklarla da sitenin taranması önerilmektedir.

Doğal olmayan yolları deneme

Google gelişmiş algoritmaları ile birlikte bir web site için yapılan çalışmaların doğal olup olmadığını kolay bir şekilde anlamaktadır. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda kullanıcıların temiz, doğal bir şekilde planlamalar yapması ve hacklink gibi uygun olmayan yolları tercih etmemesi önerilir.