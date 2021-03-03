Enerji Verimliliğinde Profesyonel Yaklaşım : Sehatek

Türkiye’de ivmesi her ne kadar değişse de gelişim göstermeye devam eden sanayide, enerjinin artan gereksinimi “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”nu ortaya çıkarmış ve yalnızca bu kanun kapsamında zorunlu tutulan işletmeler değil, “daha az enerji ile daha fazla verim” elde etmek isteyen tüm kurumlar için EVD (enerji verimliliği danışmanlığı) önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.

Isıtma ve soğutma sistemlerindeki enerji kayıplarının minimize edilmesinden atık ısının geri kazanım oranının artırılmasına kadar enerjinin akış içerisinde yer aldığı tüm noktalarda bütüncül bir verim artışına işaret eden enerji verimliliği danışmanlığı, iyi bir gözlem ve analizin yanında hayli tecrübe gerektiren bir süreçtir.

Güven, tecrübe ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla yola çıkan Sehatek, enerji akışındaki olası tasarruf noktalarını saptamada uzman insan kaynakları ve süreç yönetimindeki profesyonel yaklaşımı ile fark yaratır.

Enerji Yöneticisi Nedir ?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ile birlikte tanıştığımız kavramlardan biri olan enerji yöneticisi, yalnızca endüstriyel işletmelerde değil kamu kurumlarında da enerji tasarrufuna yönelik önlemleri alan sertifika sahibi sorumlulardır.

İlgili kanun kapsamında enerji yöneticisi bulundurmak zorunda olan işletmeler vardır ve bunlar;

Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. iş Merkezi. Okul vb): Toplam inşaat alanı 20.000 m² ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar.

Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalar.

Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler.

olarak sıralanabilir.

Enerji kullanım oranı itibariyle çok daha büyük bir kapsama hitap eden kurumlarda ise enerji yönetim birimi bulundurma zorunluluğu vardır. Bunlar ilgili kanunda;

Yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri olan işletmeler.

50 işletmeden fazla birimi olan Organize Sanayi Bölgeleri.

olarak açıklanmıştır.

Enerji yöneticisi, sistem içerisindeki akıştan tasarruf edilen enerjinin yalnızca tasarrufuyla değil, bu tasarrufun potansiyel verim içerisindeki yerinin tespiti ve raporlanması süreçlerinde de sorumludur.

Enerji Etüdü Nedir ?

Enerji etüdü, bir işletme ya da kamu kurumundaki enerji akışının tüm yönleriyle analiz edilerek enerjide tasarruf edilebilecek noktaların planlanmasını ifade eder.