Epimedyumlu macun satış rekoru Epimedium Force markasında

Epimedyumlu macun satış rakamları incelendiğinde kullanan erkekler ve kadınlar tarafından düzenli olarak sipariş verilen ve tavsiye edilen tek markanın Organikasyon şirketi tarafından kendi tesislerinde tamamen yerli malı olarak üretilen Epimedium Force olduğunu net olarak görebiliyoruz. Epimedyumlu macun kullanan erkekler ve kadınların Epimedium Force markasının tercih etmelerinin en önemli iki nedenini etki süresi ve yoğunluğu açısından piyasadaki diğer epimedyumlu macun markalarından çok daha iyi olması ve kullandıktan sonra hiçbir yan etki göstermemesi olarak sıralayabiliriz. Bu haberde sizlere Epimedium Force hakkında tüm merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız..

NEDİR

Epimedyumlu macun bitkisel gıda takviyesidir, ilaç değildir. Tedavi edici özelliği bulunmayıp kullanıldığı sürece faydası görülebilir. Epimedium bitkisinin afrodizyak etkisini destekleyen bazı bitkiler ve çiçek balıyla karışımından elde edilmektedir. Tamamen doğal bir üründür. Sadece erkeklere özel olarak üretilmemiştir, 18-65 yaş aralığındaki hem erkekler hem de kadınlar tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

İÇİNDEKİLER

Epimedyumlu macun içeriğinde ana etken bitkisi Epimedium'a ilave olarak cüce palmiye, ginkgo biloba, dut pekmezi, harnup pekmezi, arı sütü, polen, havlıcan, zencefil, demir dikeni, kırmızı ginseng ve çiçek balı bulunmaktadır. Burada saydığımız bitkilerin tamamı kendi doğal ortamlarında yetiştirilmiş kaliteli ürünlerdir. Epimedyumlu macun içinde insan sağlığına zarar verecek hiçbir kimyasal madde yer almamaktadır.

NASIL KULLANILIR

Epimedyumlu macun kullanımı oldukça kolaydır ve uzman herbalistler tarafından erkekler ve kadınlar için tavsiye edilen kullanım şekli aynıdır: ilişkiden yaklaşık olarak 1 saat kadar önce sadece 1 çay kaşığı kullanılması tavsiye edilmektedir. Epimedyumlu macun bal kıvamında olduğundan yemeden önce kavanoz içinde tahta kaşıkla iyice karıştırarak alacağınız her porsiyona ürün içeriğinin eşit olarak dağılmasını sağlayabilirsiniz. 1 çay kaşığından fazla yendiğinde daha olumlu yönde etki göstermemekle birlikte baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon sorunu yapabileceğinden tavsiye edilen 1 çay kaşığı miktarınca tüketilmesine özen gösterilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca sağlığınızı riske atmamak adına alkollü içeceklerle birlikte kullanılmaması da önerilmektedir.

KİMLER KULLANAMAZ

Şeker, tansiyon ve kalp hastaları ile hamile ve emziren kadınlar epimedyumlu macun kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

SİPARİŞ YÖNTEMLERİ

En iyi epimedyumlu markası olan Epimedium Force macunu satın almak için 0507 312 312 0 numarasını mesai saatlerinde arayabilir, Whatsapp üzerinden yazabilir ya da resmi satış ve destek sitesi olan epimediumforce.com sitesinde sipariş formunu eksiksiz ve hatasız olarak doldurabilirsiniz. Teslimat süresinin uzamaması için şirkete ilettiğiniz açık adres ve telefon bilgilerinizin doğruluğundan emin olmalısınız. Alınan siparişler aynı gün içinde tamamen gizli paketleme yapılarak kargoya verilmektedir ve müşterilere teslim edileme süresi 2-6 gün arasında değişiklik göstermektedir. Size gelen kargo poşetinin içinde ne olduğunu kargo yetkilisi de dahil olmak üzere hiç kimse bilmeyecektir. Ödeme yapmak için önünüzdeki seçenekler: ücreti Organikasyon şirketinin hesabına banka yoluyla göndermek ya da kargo yetkilisinden teslim alırken nakit olarak yapmaktır. Kapıda ödeme seçeneğinde sadece nakit kabul edilmektedir, kredi kartı ile ödeme kabul edilmiyor. Epimedium Force macun hakkında merak ettiğinizden çok daha fazlasını net olarak öğrenmek ve orijinal ürünü güvenle sipariş vermek için epimedyumlu macun linkine tıklayabilirsiniz. Unutmayın; Epimedium Force sadece ve sadece resmi sitesinden satışa sunuluyor!