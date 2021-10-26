Erdal Can Alkoçlar Teknik NFT Açıklaması

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, NFT uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Alkoçlar konuşmasında şunları söyledi:

"Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu sebeple birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim türü olan NFT'ler son dönemde özellikle sanat sektöründe büyük rağbet görmekte.

Sanat eserleri, resimler, görüntülü dökümanlar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilen NFT'ler, taklit edilemez blok zincir yapıları ve dijital teyit edilebilirlikleri mutlak yapılarından özellikle sanat sektörünün ticari geleneklerini kökünden değiştirebilecek özelliklerinde."



<h4>"Yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendisini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir"</h4>

Ülkemizde çok sayıda patentlenebilir ilaç, mühendislik projeleri ve teknik tasarımlar olduğunu vurgulayan Alkoçlar, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6750 No'lu Taşınır Rehin Kanunu sayesinde önceden banka güvencesi olarak kabul görmeyen çoğu menkul değerin (ham stoklar, patentler, marka tescilleri gibi bilumum fikri haklar, zirai ürün stokları, tarım makineleri) öncelikli teminat olarak kabul görmesinin önü açıldı ve çok sayıda eşzamanlı örnek oluştu.

Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bu gibi pek çok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendisini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir.

Böylece birbirinden kıymetli beyinlerimiz, mucitlerimiz yatırımcı veya kredi arayışına girme gereği duymadan, üçüncü gerçek veya tüzel kişilere borçlanmadan projelerini kendileri finanse edebilirler."

<h4>"Sanat konseptli NFT borsalarının sayısı seri şekilde arttı"</h4>

Özellikle sanat konseptli NFT borsalarının sayısının ve bu borsaların hacimlerinin seri şekilde arttığına dikkat çeken Alkoçlar, "Ülkemizin beyin potansiyeli ve gençlerimizin blokzincir kültürüne aşinalığı teknik NFT projelerine çok hızlı adapte olmamızı sağlayacaktır.

Ülkemizde halihazırda var olan çok sayıda yerli patentli buluş ve tescillenebilir mühendislik projeleri Teknik NFT alanında öncülük eden ülkelerin başında gelmemizi sağlayabilir.

Yine aynı potansiyel sayesinde Türkiye'nin ekonomisine ciddi ve emsalsiz borç yükü oluşturmayan finansman sağlanması mümkün olabilir" diye belirtti.