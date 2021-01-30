Erpest İlaçlama Pestkontrol Hizmetleri Dezenfektasyon

Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara yada çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizmayı, Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları, İnsektisit: Haşere mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünü, Rodentisit: Fare, sıçan ve diğer kemiricileri kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleri, Mollusisit: Sümüklüböcek gibi yumuşakçaları kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleri, Kaçırıcı (Repellent): Doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlarda dahil olmak üzere, pire gibi omurgasız yada kuş gibi omurgalı zararlı organizmaları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan biyosidal ürünleri,

İlaçlama: Halk Sağlığı alanında kullanılan İnsektisit, rodentisit ve mollusisit gibi maddelerle yapılan zararlı mücadelesini,

Alet ve cihaz: İlaçlamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli malzemeleri,

Gereç: İlaç hazırlama ve ilaçlamada kullanılan su kapları, içerisinde ilaç hazırlama kapları, ilaç nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,

İzin: Zararlılara karşı insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddeleri kullanarak mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi, ifade eder.

Misyonumuz

Zararlılarla mücadele kapsamında Entegre Pest Kontrol Yönetimi IPM (Integrated Pest Management) prensiplerini temel ilke edinen firmamızın politikası “insanlara haşeresiz ortamlar sağlamak” tır. Bu politikadan yola çıkarak insan yaşamı ile ilişkili tüm alanlarda, haşerelerle mücadele sistemlerini; ekonomik ölçütlerle; maksimum düzeyde etkin ve doğal yaşama hassas ekolojik yöntem ve materyallerle projelendirir ve uygularız.

Vizyonumuz

Farklı sektörlerden oluşan tüm müşterilerimizin memnuniyeti ile yola çıkarak faaliyet alanımızla ilgili her türlü yeniliği yakından takip edip kendimizi sürekli geliştirmek ve bu şekilde sektörünün öncü firması haline gelmektir.