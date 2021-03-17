Firmalar içinde yer aldıkları sektörde rekabet ortamlarına uyum sağlamak ve ticari faaliyetlerinde başarı elde etmek ister. İşletmelerin kendilerini tanıtmaya ve marka imajı yaratmaya ihtiyacı vardır ve bunu sağlamak çeşitli reklam yöntemlerini kullanarak mümkün olur. Etiket Sticker Nedir? Birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alırken firmalar için önemli bir tanıtım malzemesi olduklarını söylemek doğru olacaktır. İşletmelerin müşterileri ile bağ kurmalarında bu tür reklam malzemelerinden yaralanılır.

Etiket Sticker Ne İşe Yarar?

Firmaların promosyonlarında ya da reklam yapmak için araçlara gereksinim duyduklarında bu malzemeler ufak oldukları ve akılda kalıcı özellikleri sebebi ile tercih edilir. Marka bilinirliğinin sağlanması açısından bu malzemeler önemli görevler üstlenmektedir. Bundan dolayı da işletmeler sticker kullanmayı tercih eder.

● Stickerlar firma tanıtımında kullanılır

● İşletmenin promosyonları için kullanılan malzemelerdir

● Firmanın akılda kalmasına yarar

● İşletmenin kurumsal kimlik kazanmasında yardımcıdır

● Firmaya marka imajı kazandırır

● Müşteriler ile iletişim kurmaya yarar

Son dönemlerde bu tür malzemeler tasarlanırken QR kodlardan da yararlanıldığı görülmektedir. Sticker etiketlerin en önemli özelliklerinden biri tasarımı ile dikkat çekmesidir. İşletmenin temsil ettiği sektörde ve hizmet faaliyetlerine uygun bir tasarımla yer alması etiketin akılda kalması için gereklidir.

Bu tür reklam malzemelerinde firma logosu, adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Şirket adı ve web sitesi de sticker etiketlerde yer alması gereken bilgiler arasındadır. Etiket stickerlarda çeşitli baskı teknikleri kullanılabilmektedir.

Baskı teknikleri arasında yer alan ofset baskı genellikle tercih edilen bir yöntemdir. Malzeme olarak da kuşe kâğıt ya da Kraft kâğıt kullanılabilmektedir. Bu tür etiketler açısından önemli özelliklerden biri dayanıklı olmaları gerektiğidir.

Dış mekanlarda kullanılacak olan etiket stickerların uzun süre dayanması ve kaliteli bir baskı tekniğine sahip olması marka imajı açısından oldukça önemlidir. Etiketler hazırlanırken çeşitli formlar kullanılabilmektedir. Düz, oval ya da farklı türde kesim yapmak da müşterilerin tercihine bağlı olarak değişmektedir.

Etiket sticker tasarımında kullanılacak renkler ve tasarım yaratıcı bir çaba ile şekillenmeli ve markayı en iyi şekilde temsil etmelidir. Bu sayede ulaşılmak istenen hedefe erişmek kolay olmaktadır. Etiketler sayesinde firma müşterilerinin daima gözünün önünde olacağından hatırlanması da kolay olacaktır.

Selefon kaplama adı verilen uygulama sayesinde etiket stickerlar uzun süre dayanıklı hale gelmektedir ve bu tür bir uygulama tercih edilerek ürün kalitesinde de artış yakalanır. Dış mekanlarda kullanılacak etiketler açısından selefon kaplama tercih edilen bir yöntemdir.

Etiket stickerlar cam yüzeylerde ahşap yüzeylerde ya da metal yüzeylerde kullanılan tanıtım malzemeleridir. Dayanıklı malzemelerden üretilmeleri kalitelerinde artışa neden olacağından bu konu dikkate alınmalıdır.

Etiket sticker için doğru tasarım ve kaliteli malzeme kullanımı firmanın tanıtımı açısından önemlidir ve marka imajı yaratılmak istendiğinde tercih edilecek yöntemlerden biri de bu malzemelerden yararlanmak olmalıdır.

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