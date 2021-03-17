Etiket Sticker Nedir?

Her reklam aracının belirli bir amacı vardır ve kendine özgü bazı özellikler taşıdığı görülür. Etiket olarak adlandırılan malzemeler de firmanın tanıtımı sırasında bazı görevler üstlenirler. Birçok reklam malzemesi ürünleri tanıtır ve çeşitli kampanyalar hakkında alıcıları bilgilendirir.

Stickerlar ise işletmenin temsil ettiği markanın akılda kalması ve müşterilerin firmaya kolay ulaşmasında aracı olur. Marka imajının temsil edilmesinde stickerlardan yararlanılmaktadır. İşletme ürün ya da hizmet tanıtımı yapacağı zaman güven duygusu yaratarak müşterilerinin aklında kalmak ister. Bundan dolayı da nitelikli reklam araçlarına gerek duyar.

Promosyon amacı ile de kullanılan sticker etiketler görsel malzemeler olmaları sebebi ile akılda kalıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliklere sahip olmaları nedeni ile de reklam aracı olarak kullanılmaktadırlar. Uzun süre yapıştırıldıkları alanda kalmaları nitelikli bir baskı tekniği ile üretilmelerini gerekli kılmaktadır ve bundan dolayı da kaliteli malzemelerden üretilmeleri gerekir.

Etiket Sticker olarak adlandırılan malzemelerde en önemli hazırlanma aşaması tasarım sürecidir ve bundan dolayı da dikkatle uygulanması gerekir. Boyutlandırmada kullanılacak ölçek dikkatli bir bakış açısı ile ele alınmalı ve orantıya dikkat edilmelidir.

Stickerlar üzerinde firmanın logosu, ismi ve iletişim bilgileri yer aldığından müşteriler tarafından sürekli hatırlanması kolaylaşır. İşletme hangi sektörde yer alıyorsa ve faaliyet alanı neyse stickerlar aracılığı ile kendisini hedef kitlesine tanıtır.

Stickerlar çeşitli mekanlarda kullanılan araçların üzerine yapıştırıldıklarında firmanın akla gelmesinde aracılık ettiklerinden dolayı önemli bir reklam aracı olarak görev yaparlar. Stickerlar basılacağı zaman kullanılacak malzeme önemlidir ve kolay yıpranmaması için kuşe kağıtlar bu tür malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Sticker Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

● Stickerlar önemli bir reklam malzemesi olduğu için tasarım yapılırken akılda kalıcı olmaları sağlanmalıdır

● Kullanılacak renkler ve semboller markanın temsil ettiği sektörle uyumlu olmalıdır

● Kolay yıpranmayan malzemelerden oluşmaları uzun süre kullanılmaları için gereklidir

● Stickerlar kuşe, Kraft veya opak kağıtlara basılabilen malzemelerdir ve seçilecek kağıt türü de tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır

Sticker Etiket Nerelerde Kullanılır?

Etiket Sticker işletmelerin reklamını yapan araçlardır ve birçok alanda kullanılmaları mümkündür. Görsel olarak tasarımları ile dikkat çekici olmaları kolay hatırlanmalarında etkili olduğu için yaratıcı bir çaba ile tasarımları desteklenmelidir

Kullanılan renkler ve malzemeler firmanın faaliyetleri ile bağlantılı olmalı ve marka imajının yaratılmasına hizmet etmelidir. Birçok çeşidi olan bu tür etiketlerin kullanılabileceği alanlar da oldukça fazladır. Genellikle cam yüzeylerde kullanılmalarına rağmen plastik gibi malzemelerden üretilerek farklı materyaller üzerinde de kullanılabilirler.

Sticker etiketlerin kullanıldığı yüzeyler şunlardır:

● Cam yüzeyler

● Ahşap yüzeyler

● Metal yüzeyler

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