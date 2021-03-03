Etimesgut Satış Danışmanı İş İlanları

Ankara’nın metropol ilçelerinden biri olan Etimesgut, tam ve yarı zamanlı çalışmalar isteyenler için farklı seçeneklere sahiptir. Şehrin işlek bölgelerinden olan Etimesgut’ta ünlü markaların mağazalarında satış danışmanı olarak görev alabilirsiniz. Etimesgut iş ilanları, full ve part time çalışma olanakları sunar. İlçede yaşayan öğrenciler, part time satış danışmanı pozisyonlarından görev alarak para kazanabilir. Hafta sonlarını ve okul çıkışlarında çalışarak düzenli olarak maaş alabilirsiniz. Ayrıca, aynı pozisyonda tam zamanlı olarak çalışabilirsiniz. İlçedeki alışveriş merkezlerinde ve cadde mağazalarının açtığı ilanlar arasından kendinize uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz. Her geçen gün gelişmekte olan Etimesgut’ta yeteneklerinize göre pazarlama danışmanı, satış temsilcisi ve saha satış temsilcisi olarak görev alabilirsiniz. Her pozisyondan beklenen sorumluluklar değişiklik gösterdiği için başvuru yapmadan önce detaylı incelemek sizlere fayda sağlar.

Satış Danışmanı Ne İş Yapar?

Pazarlama sektörünü önemli iş kollarından biri satış danışmanlığıdır. Ticaret ve hizmet satışı yapan her markanın ihtiyaç duyduğu bu pozisyonun görev ve sorumlulukları farklıdır. Pazarlamadan hizmet sektörüne kadar farklı alternatifler sunan iş fırsatları, her eğitim seviyesine sahip adaylara uygun seçeneklere sahiptir. Tam ve yarı zamanlı olarak çalışabileceğiniz satış danışmanlığı pozisyonunun temel görevleri arasında, ürün seçimi konusunda müşterilere yardımcı olmak gelir. Satış hedeflerinin tutturulmasına yardımcı olmak için ekip ile uyumlu çalışmak, satışı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gibi özellikler gerekir. Ayrıca, satış danışmanlığını mağaza içinde veya sahada yapabilirsiniz. Saha çalışanları, firma ve dükkan ziyaretleri yaparak yeni müşteriler kazanmayı amaçlar. Ayrıca, eski müşterilerin devamlılığını ve memnuniyeti sağlamak adına ziyaretlerde bulunur.

Kimler Satış Temsilcisi Olabilir?

Sahada ve mağaza içinde aktif rol alan satış danışmanları belirli özelliklere sahiptir. Diksiyon ve dış görünümün iyi olması ilk dikkat edilen detaylar arasında yer alır. Firma ile müşteri arasındaki bağlantıyı sağlayan satış danışmanlarının sunduğu ilk izlenim marka imajı için önemlidir. Alışveriş sırasında müşterilere sabırla ve anlayışla yardımcı olmak adaylarda aranan özellikler arasında yer alır. Ayrıca, takım çalışmasında uyumlu çalışabiliyorsanız satış danışmanlığı sizler için uygun seçenekler arasında yer alır.