Evcil Hayvan Gıda Takviyesi



Evcil hayvanların sağlıklı gelişimleri ve gelişimlerini koruyabilmeleri için, normal beslenmelerine ek olarak gıda takviyeleri almaları gerekmektedir. Bu gıda takviyesi günlük olarak dozajı belirlenmiş ürünleri ifade etmektedir. Takviye amaçlı gıda maddelerinin gıda takviyelerinin içeriğinde; vitamin, protein, mineral, yağ asiti, aminoasit, karbonhidrat gibi besin öğeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda gıda takviyesi maddelerin ve besinlerin içerisinde bitki ve hayvansal kaynaklı maddeler bulunmaktadır. Bunların hepsinin karışımıyla oluşan ve günlük olarak alınan evcil hayvan gıda takviyesi , tablet, toz paket, kapsül, şişe şeklinde olmaktadır. Günlük olarak belirlenen dozları evcil dostlarınıza verebilirsiniz.

Evcil hayvanlarınızın yani en iyi dostlarınızın, iyi bir şekilde beslenmesi sizler için de çok önemli olmaktadır. Özellikle uzman veterinerlerin tavsiyeleri mutlaka evcil hayvanların ek gıda takviyesi alması yönünde olmaktadır.

Evcil Hayvan Gıda Takviyesi Yararları

Evcil hayvanlar için besin takviyelerinin bir çok yararı bulunmaktadır. Evcil hayvanlar normal beslenmelerinin yanı sıra vitamin içeren ek besin takviyeleri gibi bir takım gıdalara ihtiyaç duymaktadırlar. Öncelikle evcil hayvanlarınızın yaşına cinsine ve türüne göre dengeli bir şekilde beslenebilmeleri için bir beslenme programına uyulmalıdır. Sadece bu beslenme programı evcil hayvanınızın gelişmesi için yeterli olmayabilir. Bu yüzden beslenme planına ek olarak gıda takviyesi vermeniz gerekecektir. Gıda takviyesini verirken mutlaka veterinere danışmalısınız.

Ek gıdalarda sadık dostlarınızın genel sağlıklarını daha da iyi hale getireceksiniz ve evcil hayvanların gelişimi için daha iyi olacaktır. Veterinerlerin özellikle önermiş oldukları ek besin takviyesi omega 3 olmaktadır. Omega 3 besin takviyesinin ek gıda takviyesi olarak evcil dostlarınıza verilmesi her yaş grubundaki hayvanlar için etkili olmaktadır. Yaşlı hayvanlarda bu takviye, bir takım sorunları gidermek de kullanılmaktadır. Aynı zamanda omega 3 besin takviyesi özellikle çok hareketli olan evcil hayvanlara da verilebilmektedir. Aktif olarak sürekli koşan sadık köpeklerinize omega 3 besin takviyesine verilmesi iyi gelecektir. Evcil hayvanınıza vereceğiniz ek besin takviyesi için kendi başınıza değil de mutlaka bir veterinere danışmanız gerekir. Çünkü veteriner sizin evcil hayvanınızın cinsini, türüne, yaşına göre gerekli değerlendirmeleri ve muayeneyi yaparak, hangi ek besin takviyesi gerekli ise size onu önerecektir.

Firmamız, evcil hayvanlarınızı düşünerek evcil hayvanlarınız için her türlü gıda takviyesi satışı yapmaktadır. Uygun fiyatlarla gıda takviyesi satışı yapan firmamızın sitesini ziyaret ederek, sadık dostlarınız için ek gıda takviye ürünlerini inceleyebilir ve göz atabilirsiniz. Sadık dostlarınıza verilen ek besin için sizlere önerebileceğimiz canina ve canina canhydrox gag tabletler olmaktadır.

Canhydrox Gag Tablet Özellikleri

Sadık evcil dostlarınızın kas ve kemikleri için Canhydrox Gag Tablet önerdiğimiz en önemli gıda takviyesi olmaktadır. Köpeklerinizin kaslarını, eklemlerini ve kemiklerini destekleyici bir besin takviyesi olan bu tabletler, bebek köpekler, yavru köpekler, daha genç köpekler ya da daha ileri yaştaki köpekler ile gelişimini tamamlamış köpekler için farklı etkiler farklı meydana getirir. Özellikle köpekleriniz hangi yaşta olursa olsun, ek gıda olarak verilen bu tabletler köpeklerinizin bağlarını, kemiklerini, kıkırdaklarını, eklemlerini ve dişlerini güçlendirmektedir.

Canina tabletlerin içerisinde c vitamini bulunmaktadır. C vitamini özellikle evcil hayvanlarınızın bağ dokularını güçlendirir. Özellikle diş yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Normal sağlıklı köpeklerinize bu tabletleri vererek genel sağlık durumlarını daha iyi hale getirirsiniz. Bunun dışında, eğer köpeğiniz ameliyat olduysa ve her hangi bir kemik kırığı söz konusu olduysa, bu gibi ameliyatlardan sonra da bu tabletler veterinerler tarafından önerilmektedir. İleri yaştaki köpekleriniz için de eklem ve eklem problemlerini çözümlemekte ve hareket esnekliği kazandırmaktadır. Canhydrox Gag Tablet içerisinde çok yoğun miktarda c vitamini ve e vitamini bulunmaktadır. Kullanım dozu için mutlaka veterinerin söylediği şekilde kullanmanız gerekmektedir. Evcil köpeğinizin yaşına göre kullanım miktarı değişmektedir.