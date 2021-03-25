Fırınlarda Dip Köşe Temizliğin Sırları

Tavanından tabanına, tepsilerinden ızgara teline kadar, kapağından yan duvarlarına kadar tertemiz olması gereken fırınlar, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdır. İhtiyaç ve beklentilere uygun bir model seçmeden önce fırın tavsiyesi alınmalı ve fiyat-performans dengesi değerlendirilmelidir.

Fırın Temizliği İçin Hangi Malzemelere İhtiyaç Var?

Kimyasal madde kullanmadan fırın temizliği yapmak için; karbonat, sirke, su, eldiven, bulaşık süngeri, mikro fiber bez ve spreyli şişeye ihtiyaç duyulur.

Fırının içi boşaltılır. 5 tatlı kaşığı karbonat 3 tatlı kaşığı suyla karıştırılır ve macun kıvam elde edilir. Hazırlanan karışımla fırın içi ovulur ve 12 saat bekletilir. Sürenin sonunda nemli bez yardımıyla harç temizlenir. Spreyli şişeye sirke ilave edilir. Kalıntılar üzerine sıkılır ve temizlik bu son aşamayla tamamlanır.

Fırın Temizliği İçin Hızlı ve Pratik Öneriler

Lezzetli olduğu kadar da sağlıklı yemekler hazırlamak için fırın kullanılır. Yemekler pişerken çıkan buhar ve biriken yağ temizlenmediği zaman kalıntılar yanık kokusuna neden olur.

Fırın içinde yanan yağ ve artıklar duman oluşturarak yeni pişen yemeklerin istenen kalitede çıkmamasını sağlar. Düzenli temizliğin ardından fırın içine limonlu su püskürtülerek kötü kokular giderilip, fırının havası tazelenebilir.

Fırın Temizliğinin Püf Noktası

Temizlik rutini fırın kullanma sıklığına göre değişiklik gösterir. Fırının sık kullanılması durumunda 2-3 yemek sonrasında temizlik işlemi yapılmalıdır. Aksi halde kalıntılar kurur ve temizlik zorlaşır. Temizlikte kullanılacak malzemelerin yüzeyi çizmemesi önemlidir.

Fırının çıkarılabilen parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yine pişme kontrolünün yapıldığı ve fırına dekoratif bir hava veren cam bölmenin de sıçrayan yağlardan arındırılması gereklidir. Ankastre fırınlar yeni tarifler denemek ve içindeki yeteneği ortaya çıkarmak isteyenlerin yardımcısıdır.

Ocak temizlenirken fırının da iç ve dış temizliği yapılmalıdır. Temizlik esnasında eldiven kullanılmalı, sünger ve mikro fiber gibi yardımcı malzemeler bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Fırının bir sonraki kullanıma hazır halde bekletilmesi yoğun günlerde hayat kurtarır.