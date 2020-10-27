Forex Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her ne kadar diğer finans piyasalarına göre daha cazip özelliklere sahip olsa da forex piyasasına giriş yapmadan önce yatırımcının bilmesi ve dikkat etmesi gereken konular vardır. Doğru zamanda doğru adımları atmak ve dünya piyasalarında kısa vadede beklentilerini karşılamak isteyen yatırımcı, bu konuları mutlaka öğrenmeli. Bu bilgiler doğrultusunda 5 gün kesintisiz şekilde devam eden piyasada avantajlı pozisyonları portföyüne ekleyebilir.

Küresel Piyasa

Yatırımcı saatlik dalgalanmalardan anlık yüksek kazançlar elde ederek birikimlerini çok daha iyi değerlendirebilir. Forex piyasasına girmeden önce bilinmesi gereken konuların başında doğru forex aracı kurumunu seçmek gelir. Yatırımcı seçeceği kurum ile çok daha fazla kazanç elde edebilir. Yatırımcı kesinlikle piyasaya girmeden önce forex’in ne olduğunu öğrenmeli. Birçok yatırım aracına ev sahipliği yapan forex, küresel bir piyasadır. Dövizler işlem hacminin büyük bölümünü oluşturur. Döviz dışında yatırımcının portföyüne ekleyebileceği yüzlerce farklı yatırım aracı vardır.

İşleyiş Mantığı

İşleyiş mantığı bir döviz bürosu ya da bir kuyumcu ile aynıdır. Ancak piyasanın özellikleri sayesinde yatırım işlemleri hem daha güvenilir hem de daha avantajlıdır. Bu yüzden forex işlemi yapmak isteyen yatırımcı forex yatırım araçları hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olmalı. Piyasa sayesinde yatırımcı, yurtdışı forex firmaları ile birkaç saniye içerisinde dünyanın herhangi bir piyasasında işlem gören avantajlı pozisyon ile yatırım yapar.