Forex Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her ne kadar diğer finans piyasalarına göre daha cazip özelliklere sahip olsa da forex piyasasına giriş yapmadan önce yatırımcının bilmesi ve dikkat etmesi gereken konular vardır. Doğru zamanda doğru adımları atmak ve dünya piyasalarında kısa vadede beklentilerini karşılamak isteyen yatırımcı, bu konuları mutlaka öğrenmeli. Bu bilgiler doğrultusunda 5 gün kesintisiz şekilde devam eden piyasada avantajlı pozisyonları portföyüne ekleyebilir.
Küresel Piyasa
İşleyiş Mantığı
İşleyiş mantığı bir döviz bürosu ya da bir kuyumcu ile aynıdır. Ancak piyasanın özellikleri sayesinde yatırım işlemleri hem daha güvenilir hem de daha avantajlıdır. Bu yüzden forex işlemi yapmak isteyen yatırımcı forex yatırım araçları hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olmalı. Piyasa sayesinde yatırımcı, yurtdışı forex firmaları ile birkaç saniye içerisinde dünyanın herhangi bir piyasasında işlem gören avantajlı pozisyon ile yatırım yapar.