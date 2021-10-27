French Press ile Neler Yapılabilir?

Tabii bunun için önce beklentilerinize hitap eden bir French press almalısınız. Bunu yaparken de French pressin kalitesine, boyutuna ve tasarımına dikkat edebilirsiniz. Sırf tasarımı hoşunuza gittiği için ihtiyacınızdan fazla kapasiteye sahip bir French press almamalısınız.

Mithra Coffee’nin farklı French press modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Şık ve kaliteli French press çeşitleri arasından ihtiyacınıza ve bütçenize yönelik olanı seçebilirsiniz. Örneğin; Mithra Coffee’nin bambu French pressi oldukça şık bir tasarıma sahip. Aynı zamanda oldukça da kaliteli. Gerek camında gerek ise süzgecinde kullanılan kaliteli malzemeler dikkat çekiyor.

Öyleyse Mithra Coffee’nin French press çeşitleriyle neler yapabileceğinize bir bakalım. Her şeyden önce çeşit çeşit kahve hazırlayabilirsiniz. Filtre kahve, soğuk kahve ve hatta flat white gibi farklı kahve çeşitlerini hazırlayabilirsiniz. French press ile yapabileceklerinizden bir diğeri ise çay demlemek. Dilediğiniz bitki çayı çeşidini bu ekipman sayesinde kolaylıkla demleyebilirsiniz. Üstelik ekstra bir süzgece de ihtiyacınız yok.

French press ile çay demlemek için yapmanız gereken tek şey çayı ve suyu prese eklemek ve demlenme süresini beklemek. Ardından çayınızı süzüp servis edebilirsiniz. French pressle yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri de latte art. Sütü tam kıvamında köpürtebilir ve evde birbirinden harika sunumlar hazırlayabilirsiniz. Kısacası Mithra Coffee French press çeşitleriyle evinizin rahatlığında sevdiğiniz lezzetleri zevkle hazırlayabilirsiniz.

Evde Mükemmel Kahveyi Demlemek için Bilmeniz Gerekenler

Dışarıda içtiğiniz o lezzetli kahveyi evde de hazırlamak ister misiniz? Usta baristaların kahve demlerken kullandıkları yöntemlerle evde en az dışarıdaki kadar lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz.

Evde mükemmel kahveyi hazırlamak için ihtiyacınız olan ilk şey kaliteli kahve. Mithra Coffee’nin nitelikli kahve çeşitleri aradığınız kaliteyi size sunuyor. Gerçek Arabica çekirdeklerinin en iyi türleriyle hazırlanan kahveler nitelikli kahveseverlere sunuyor.

Eğer kendi evinizin baristası olmak ve evde de kaliteli aromalar tatmak istiyorsanız Mithra Coffee kahve çeşitlerini deneyimleyebilirsiniz. 100, 250 ya da 1000 gram şeklinde hazırlanan paketler içinden dilediğiniz miktarda seçim yapabilirsiniz. Mithra Coffee kahve çeşitleri arasından seçiminizi yaptıysanız şimdi sıra kullandığınız suyun kalitesinde. Çünkü kullandığınız suyun kalitesi kahvenin lezzeti üzerinde kritik bir öneme sahip.

Bu sebeple şebeke suyu yerine kaynağına ve doğallığına güvendiğiniz içme suyu kullanmalısınız. Böylece kahvenin aroması çok daha temiz ve lezzetli olacak. Aynı zamanda kullanacağınız kahve makineleri de kısa sürede kireçlenmeyecek.

Kahve demlerken dikkat etmeniz gereken diğer bir şey ise suyun sıcaklığı. Genel itibariyle kahve demlemek için önerilen su sıcaklığı 95°’dir. Ancak kullanacağınız kahvenin kavrulma derecesine göre suyun sıcaklığını ayarlamanız gerekir. Eğer koyu kavrulmuş kahveler tüketiyorsanız suyunuzun sıcaklığı 85-87°’ye düşürmenizi tavsiye ederiz. Yoksa tadı acı olabilir.

Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise kullanılan ekipman ve blooming evresi. Kahveyi ekipman için önerilen yöntemlere göre demlemelisiniz. Suyu dökerken olabildiğince sakin davranmalısınız. İlk evrede kahveye yaklaşık 30 ml su eklemeli ve blooming (çiçeklenme) evresi için beklemelisiniz. 30 saniye süren bu evrenin ardından kalan suyu kahveye eklemeli ve kahveyi demlenmeye bırakmalısınız.

İşte, tüm bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde Mithra Coffee’nin nitelikli kahve çeşitleriyle evde birbirinden lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz.

Kahveye Dair Aradığınız Birçok Şey Mithra Coffee’de!

Mağaza mağaza gezmek ya da site site dolaşmak pek çoğumuz için can sıkıcı. Çünkü basit görünseler de zaman kaybına neden oluyorlar. Bu da yoğun bir hayata sahip pek çok kişi için mümkün olmuyor.

Mithra Coffee kahveye dair pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden seçilen kahve çekirdeklerinden tutun da farklı ekipmanlara göre tasarlanan kağıt filtrelere kadar pek çok ürün Mithra Coffee’de mevcut. Böylece seçtiğiniz kahve çeşitlerine ve ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlara tek bir adres üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Üstelik piyasanın en kaliteli ürünlerine.

Çünkü Mithra Coffee 3. nesil kahve anlayışıyla hizmet veren firmalardan biri. Bu sebeple kahveye de kahvesevere de hak ettiği değeri gösteriyor. Kahve tüketicileriyle nitelikli kahve çekirdeklerinin yanı sıra kahvenin hikayesini de paylaşıyor.

Mithra Coffee üzerinden aldığınız kahvenin hangi bölgede yetiştiğini, bölgenin yüksekliğini, harmanda kullanılan çekirdek türünü ve varyetelerini, çekirdeğin işlenme şeklini, aromatik özelliklerini, asiditesini, gövdesini ve daha pek çok şey hakkında bilgi alabilirsiniz. Böylece 3. nesil kahveciliğin o büyüleyici havasını evinizde yaşayabilirsiniz.

Dışarıdaki kahveciler yerine gerçek kahve keyfini evinizde çok daha uygun fiyatlarla yaşayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Mithra Coffee üzerinden damak tadınıza hitap eden bir kahve seçmek, yanına sevdiğiniz bir ekipmanı eklemek ve siparişinizi tamamlamak. Böylece ihtiyacınız olan her şeyi kolaylıkla temin edebilirsiniz. Nitelikli kahve çeşitlerine ve demleme ekipmanlarına sahip olmak için Mithra Coffee internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.