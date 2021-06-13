Bir zımba, tipik olarak, malzemeleri birleştirilen öğeden daha küçük bir zımba ile birleştirmek veya tutturmak için kullanılan, tipik olarak metal olan metal bir tutturucu türüdür. Örneğin, bir çivi başı, vidadan daha küçük bir zımba ile bir alçıpan vidasına bağlanabilir. Kereste gibi malzemeleri duvara sabitlemek için metal zımbalar da kullanılabilir. Büyük zımba telleri, oluklu bir kutuda veya duvarcılık, çatı kaplama ve diğer ağır hizmet uygulamaları için çatı kaplama çivilerinde de kullanılabilir.

Zımbalama işlemlerini hızla yaymak için bazılarında büyük bir döner disk bulunan birçok farklı zımba tabancası türü vardır. Bir zımba tabancası, yüksek güçlü bir motora olan ihtiyacı azaltmak için elektrikle veya bir hava tahliyesiyle çalıştırılabilir. Gazla çalışan zımba tabancaları da mevcuttur; ancak oluklu kutuları düz çatılara veya diğer çok ağır uygulamalara tutturmak için yeterince güçlü olmayabilirler.

Gazla çalışan zımba tabancaları, zımbaları malzemenin içinden aşağı itmek için basınçlı hava kullanır. Alternatif olarak, bu aletlerin yaylı bir mekanizma kullanan elektrikli versiyonları vardır. Elektrikli zımba tabancalarının daha büyük boyutları daha uzundur (bir ayağın üzerinde) ve daha yüksek hızlarda (9 knot'a kadar) çalışabilir. Bu aletler, elektrik veya mekanik olarak çalıştırılabilen oluklu disklerle de donatılabilir. Elektrikli versiyonlar, daha küçük oluklu kutularda veya daha küçük çivi ve vidaları sabitlemek için en uygun olanıdır.