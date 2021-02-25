Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada yeni sezonu bu hafta sonu başlıyor!

Colortek Türkiye, Mina Pırlanta, OKM Türkiye ve Quwet Security & Service sponsorluğunda ve minyatür futbol formatında gerçekleşen çekimlerde, kadın futbolundan yeni isimler yer aldı: Ayşenur Sert, Dilara Dağlı, Altun Sancar, Güneş Eyüboğlu, B. Deniz Küllükçü, Esmanur Gülkan, Elif Görmez, Zeliha Nur Aksu, Esra Şahin, Esra Çelik, Gizem Alçınar, Rabia Karlıoğlu, Mihriban Aladağ, Şule Mina, Eylem Eren, Ceylan Akdoğan ve Sude Ayhan.

TFF hakemlerinden Mutlu Çelik yönetimindeki maçlara, milli sporcu Nagihan Karadere ve senarist/oyuncu Haluk Özenç yorumlarıyla eşlik ettiler. 'Kadına Şiddete Hayır' ve 'Kadına Her Şey Yakışır' başlıkları altında gerçekleşen turnuva, kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Sporda cinsel ayrımcılığın önüne geçmeyi hedefleyen program ile ilgili yapımcı Görkem Uludüz, projede yer alan ve destek veren tüm ekibine teşekkür etti:

'Pandemi nedeniyle kadın futbol liglerinin uzun süredir kapalı olduğu zorlu dönemlerde dahi azimlerinden ödün vermeyen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Öte yandan bizleri yalnız bırakmayan ve katılımları ile şereflendiren sevgili Nagihan Karadere, Haluk Özenç ve Mutlu Çelik'e canı gönülden teşekkür ederim. Bu sıkıntılı dönemlerin imkân verdiği şartlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Turnuvamız güzel müsabakalara sahne oldu. 27 Şubat itibariyle her cumartesi saat 18:00 de TV 8,5 ekranlarında buluşmak ümidiyle.'