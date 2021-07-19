Granit Tencere Çizilirse Zararlı mı?

Granit tencereler, özellikle teflon tencerelerin zararlı olduğu fikri ortaya çıkınca daha popüler hale geldi. Yanmaz yapışmaz ve çizilmez özelliği ile ön plana çıkan granit tencere, en dayanıklı tencere çeşididir. Doğal granit taşından elde edilen tencerelerde çizilme olması söz konusu değildir. Fakat bıçakla veya sert bir süngerle çok derin kazımaya çalışılırsa çizilmektedir. Ews markasının sunmuş olduğu gerçek granit tencereler, kullanıcılar için en dayanıklı ve kaliteli seçeneklerden biridir.

Böyle bir müdahale yapıldıktan sonra granit tencerede çizilme meydana geldiyse kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü bazı teflon tencereler granit kaplama şeklinde sunulmaktadır. Eğer granit yüzeyi çizilirse teflon yüzeyi ortaya çıkmaktadır. Bu da sağlıklı bir kullanım değil. Yine de doğal granit taşından üretilen bir granit tencerenin çizilmesinin oldukça zor olduğunu söylemekte fayda var. Aldığınız granit tencere seti konusunda gerçek mi değil mi bu şekilde emin olabilirsiniz.

En sağlıklı ve dayanıklı tencere türü olarak ön plana çıkan granit tencereleri satın almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar sayesinde tencerenin kalitesi konusunda bilgi sahibi olmak mümkündür. Piyasada granit görünümlü teflon tavalar da bulunmaktadır. Bu yüzden öncelikle ürünün içeriğini kontrol etmekte fayda vardır. PTEE ibaresi taşıyan granit tencere takımı gerçek granit taşı olmadan üretilmektedir. Ayrıca tencere ele alınıp ağırlığı ölçülerek de gerçekliği konusunda fikir sahibi olmak mümkündür. Ağır yapıya sahip olan tencereler doğal granit taşından elde edilmiş anlamına gelmektedir. Granit tencere fiyatları incelenerek de seçim yapılabilmektedir. Piyasa fiyatının altında bir model varsa gerçek granit tencere olmadığı anlaşılabilir.

Granit tencereler, granit taşının doğal rengini almaktadır. Bu yüzden koyu gri, açık gri, açık pembe ve kahve tonlarında olmayan tencereler gerçek granit taşından elde edilmemektedir. Hem kaliteli hem de gerçek granit tencere modellerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Farklı büyüklüklere sahip modelleri sayesinde granit tencereler mutfakta her türlü yemeği pişirmek için kullanılabiliyor. Hem profesyonel hem de küçük mutfaklar için uygun granit tencereleri görmek için tıklayınız.