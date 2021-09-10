Hollanda’da Şirket Nasıl Kurulur?

Hollanda’nın konum itibariyle Avrupa’nın demir, hava ve kara yolu ulaşım ağının ortasında yer alması da çok cazip avantajlarından biridir. Bu sayede yurtdışında şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcı Hollanda’da şirket kurmak seçeneğini en üst sıralarda incelemektedir. Yabancı yatırımcıların da katkısıyla ülke ekonomisinde meydana gelen büyüme sayesinde teşvik edici olabilmek adına Hollanda her geçen gün orada şirket kurma prosedürlerini daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Bu sayede yabancı yatırımcının daha hızlı bir şekilde şirket oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlamasına destek olmaktadır.

Hollanda Şirket Türleri

Hollanda şirket kurmak için farklı şirket türleri arasından seçim yapma şansı bulunan bir ülkedir. Hollanda’da kişiler şahıs şirketi yani Eenmanszaak kurabilirler. Bunun için yapılması gereken şey ticaret odasına bireysel olarak başvuru yapmaktır. Bu şirketlerde şirket sahibi tüm sorumluluğa da sahiptir.

Limited Şirketi yani BV ülkemizdeki limited şirketlerine çok benzer özellikler bulundurur. Sermaye bedeli yalnızca 1 Euro olan bu şirketlerde ortaklar sermayesi doğrultusunda sorumluluk almaktadır.

Anonim şirket yani NV türünde ise belirli bir sermaye zorunluluğu yer almaktadır. En az 45 bin Euro sermaye bulunması gerekmektedir. Sermayesi bulunan kişiler diğer şirket açılışlarında olduğu gibi noter huzurunda işlemleri gerçekleştirerek şirketlerinin faaliyetlerine başlayabilmektedirler.

Hollanda’da Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?

Vergiler konusunda son derece esnek davranan Hollanda, kayıtların doğru şekilde saklanması konusunda çok sert bir tutum izlemektedir. Vergi ile ilgili tüm bildirimleri doğru şekilde sağlamak Hollanda yetkilileri için çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Vergi ödemeleri konusunda gösterilen bu esneklik de yatırımcıya şirket kurmak noktasında da kolaylık sağlamaktadır.

Yıllık gelir vergisi de burada bulunan şirketlerden alınmaktadır. Belli bir gelirin üzerinde kazancı olan şirketlerden yıllık olarak belli bir miktar tıpkı ülkemizde olduğu gibi vergi olarak alınmaktadır.