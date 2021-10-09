Hurdacılar Sitesini Kapınıza Getiren Hurdacı Firması mertsanhurda.com!

Hurdacılar sitesi olarak tabir edilen yerler ülke genelinde birçok farklı ilde bulunmakta ve hurdacıların yoğunlukla olduğu sanayi bölgeleridir. Hurdacılar sanayi sitesi veya hurdacılar çarşısı olarak ta bilinen bu sanayi alanlarında neredeyse tüm hurdaların alım satımı güncel hurda fiyatları ile yapılmaktadır.

Endüstrinin gelişmiş olduğu ve nüfusun fazla olduğu yerlerde ise birden fazla hurdacılar sitesine rastlamak mümkündür. Örneğin, İstanbul’ da, beylikdüzü hurdacılar sitesi, esenyurt hurdacılar sitesi ve ikitelli hurdacılar sitesi gibi birçok farklı hurdacılar sanayi sitesi bulunmaktadır.

Fakat hurdanızı satmak istediğinizde bu bölgelere gitmeye zamanınız, imkanınız veya nakliye için uygun aracınız olmayabilir. Atıl duruma geçen bazı malzemelere ise çeşitli işçiliklerin uygulanması gerekebilir. Örneğin, hurda malzemelerin kesilmesi, sökülmesi, yıkılması veya taşınması gibi. Bu gibi durumlarda ihtiyacınız olan profesyonel hurdacı hizmeti bir sonraki başlığın konusu olarak Mertsan Hurda’ da!

İstanbul Hurdacılar Sitesi MERTSAN Hurda ile Kapınıza Geliyor

Bireysel veya kurumsal düzeydeki hurda satışlarınız için bazen bir hurdacı arayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda anlık olarak hurda fiyatları alabileceğiniz Mertsan Hurda, belirli tonajın üzerindeki hurdalar için ücretsiz keşif hizmeti ile İstanbul hurdacılar sitesini kapınıza getiriyor...

Hurda alım satım süreçlerini gerek sahada gerekse dijital ortamda profesyonel olarak yöneten hurdacı firmasının birçok hurda türünü nakit ödeme ile aldığını söyleyebiliriz. İstanbul dışına ise sadece yüksek tonajdaki hurdalar için destek sunduğunu belirtelim.

Aynı zamanda sunduğu hurda fiyatları ile Türkiye genelinde güncel hurda fiyatlarını takip ederek hurdanızın yaklaşık değerini öğrenebilirsiniz.

Peki MERTSAN HURDA Hangi Hurdaları Satın Alıyor?

Hurdacı firması olarak yıllardır İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren Mertsan Hurda neredeyse tüm hurdaların alım satımı yapmaktadır. Ayrıca atıl duruma geçen fakat hurda olarak değerlendirilmeyecek ikinci el ürünlerin alım satımını da yaptığını söyleyebiliriz. Örneğin, ikinci el konteyner çeşitleri, çatı sandviç panelleri ve yapı market kategorisine giren birçok ürünün alımını yapmaktadır.

Tonaj limiti olmaksızın nakit ödeme karşılığında satabileceğiniz hurda çeşitleri ise şöyle;

Bakır Hurdaları

Demir Hurdaları

Alüminyum Hurdaları

Krom Hurdaları

Kablo Hurdaları

Sarı Hurdaları

Nikel Hurdaları

Çinko Hurdaları

Kurşun Hurdaları

Hurda Hava Çeliği

Torna Elmas Ucu

Hurda Titanyum

Titanyum Talaşı

Kalay Hurdası

Lehim Hurdası

Antimon

Zamak

Elektronik Kart Hurdaları

Kağıt Hurdası

Naylon Hurdası

Tüm bu hurda çeşitlerinde Mertsan Hurda özellikle işletmeler için 7/24 destek sunmaktadır. Fabrikanızdan, işletmenizden veya diğer endüstriyel alanlardan çıkabilecek hurda çeşitleri için sözleşmeli olarak hizmet alabileceğinizi de söyleyelim..

Mertsan Hurda Fiziksel Ofis Ziyareti İçin;

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