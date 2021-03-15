İş değiştirmek için doğru ve yanlış nedenler

Onlara çok hızlı yanıt vermek için acele etmeyin. Mevcut birikmiş sorunları basitçe çözmek için işten ayrılmak, böyle bir karar vermenin ana nedeni olmamalıdır. Bir iş değişikliğini düşünürken çoğu kişi, geçişten hemen sonra yeni bir işte neler elde edebileceğine aşırı dikkat ediyor. Bu, iş yerinin konumu, şirket markası, maaş ve ikramiyelerdeki tüm ayrıntılar için geçerlidir. Bu yönler olumlu, ancak kısa vadeli ve uzun vadeli kariyer beklentileri açık değilse, iş tatmini hızla düşer ve olumsuz motivasyonlar yeniden ortaya çıkar. Karar matrisi bu konuda oldukça önemli bir adım atmanıza yardımcı olacaktır. Karar matrisi, görünüşte harika görünen yeni bir iş teklifiniz olduğunda ve işi bırakma isteği çok fazla olduğunda bile daha akıllıca kararlar vermenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte iş ararken uzman görüşlerini de değerlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.

İş arayanların çoğu için sorun, yeni bir iş teklifi aldıklarında genellikle tam bir uzun vadeli kariyer değerlendirmesi yapmak için yeterli bilginin olmamasıdır. Bu, büyük ölçüde sürece dahil olan işverenin, işe alma yöneticisinin ve işe alım görevlisinin hatasıdır. İşi en hızlı şekilde en uygun adayla doldurma arayışları devam ederken, işin kendisini ve potansiyelini vurgulamaya çok az dikkat edilir.

Bu durumda seçici aday, gelecek yıl ilk bakışta harika bir kariyer fırsatı gibi görünen şeyin, neden tekrar iş değiştirmek istediğinize dair bir bahane olabileceğini anlamalıdır. Bundan dolayı kariyer planlaması yaparken mutlaka bazı noktaları göz önünde bulundurmalısınız.

İşverenin ne istediğini tam olarak anlayın

İşveren veya işe alma müdüründen firmanın size teklif edilen işe, ne kadar haklı bir şekilde ihtiyaç duyduğunu açıklamasını isteyin. Mülakatı yapanın bir şeyi kaçırdığını veya özel olarak cevaplayamadığını düşünüyorsanız, şunu sorun: "Bu roldeki bir kişinin başarılı sayılması için ulaşması gereken en önemli hedef nedir?" Ardından, işin miktarını, mevcut kaynakları ve işin önemini bularak belirli beklentileri netleştirin.

Pozisyonun neden boş olduğunu öğrenin

Bu sorunun amacı, işle ilgili dahili bir sorun olup olmadığını veya bunun olumlu değişikliklerin bir sonucu olup olmadığını bulmaktır. Eğer pozisyonun boş olmasının nedeni firma ya da işverenle alakalı bir durumdan kaynaklanıyorsa o zaman aynı pozisyonda sizin de çeşitli sorunlar yaşayabileceğiniz muhtemel olacaktır.

Pozisyondaki son kişiye ne olduğunu, neden ayrıldığını sorun

Bu bilgileri ondan da almanızı önerilmektedir. Bunun için onu sosyal ağlarda bulun. Böylece çok önemli birçok bilgiyi ilk elden öğrenebilirsiniz. Onunla yapacağınız kısa bir sohbet sonucunda ilgili pozisyonda aslında gerçekte neler olduğunu ve hangi şartlardan dolayı onun işten ayrıldığını daha net bir şekilde öğrenebileceksiniz. Bu sayede işin, aslında gerçekten ne olduğunu çok daha rahat bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün olacaktır.

Performansın nasıl ölçüleceğini sorun

Organizasyon şemasını inceleyin

İşe alma sırsında görüştüğünüz kişinin bu konuda kaçamak veya beceriksiz olması endişelenmeye değer. Güçlü yöneticiler, işe alınan kişiden ne beklediklerini iletebilirler. Bununla birlikte gösterilen performansın nasıl değerlendirileceği ve bu değerlendirme sırasında hangi koşulların göz önünde bulundurulacağını bilmeniz oldukça önemli olacaktır.

Ekipte kimlerin olduğunu ve kiminle çalışacağınızı öğrenin. Bir teklifi kabul etmeden önce, bu insanlardan bazılarını tanımaya değer. Ekibinizi iyi tanımanız hem daha çabuk adapte olmanıza hem de işlerin daha kolay bir şekilde yapabilmenize yardımcı olacaktır.

Bölüm müdürünün vizyonunu ve rolünü sorun

Bu size işe alma müdürünün yetenekleri, istekleri ve açık pozisyon potansiyeli hakkında iyi bir fikir verecektir. Bu sayede mülakat anında kiminle konuştuğunuzu ve onun sizden nasıl cevaplar bekleyebileceğini tahmin edebileceksiniz. Bu durum, sizi hazırlıksız yakalamasının önüne geçirecek ve daha iyi cevaplar vermenizi sağlayacaktır.

Yöneticinin liderlik tarzı hakkında bilgi edinin

Yöneticinizin liderlik tarzı aşırı otoriter, aşırı korumacı, biraz dikkatsiz, süper teknoloji uzmanı, planlamacı vb. ise bunları öğrenerek hazırlanmalısınız. Sonuç olarak, taleplerinizin iş tarzıyla eşleştiğinden emin olmanız gerekir. Yöneticiniz hakkında genel anlamda bilgi edinmeniz sayesinde onu daha yakından tanıma imkanı da elde etmiş olursunuz. Ayrıca ilk günlerde onun istemediği tavırlardan uzak durarak göze batmamayı da başarmış olursunuz.

Şirketin gerçek kültürünü tanıyın

Karşılaştığınız herkesle şirket politikasının özelliklerini, karar alma prosedürünü, şirketin ne kadar değişmeye meyilli olduğunu, iş yoğunluğunu, altyapının karmaşıklığını vb. netleştirmeye çalışın. Eleştirel olun, şirketin web sitesindeki basmakalıp sözlere veya söylentilere inanmayın.

İyi bir CV’ye sahip olabilirsiniz.

Yeni bir teklifi kabul edip etmemeyi düşünürken, o anın cazibesine, istifa etme arzunuza, yankılanan bir markaya veya ilk gün gördüğünüz şeye teslim olmayın. Bütün bunlar 3-6 aylık çalışmadan sonra daha az önemli hale gelecektir. Bunun yerine, ne yapacağınıza ve öğreneceğinize, birlikte çalışacağınız insanlara ve bunların hepsinin kariyerinize ve kişisel ihtiyaçlarınıza nasıl uyacağına odaklanın. Günlük olarak karşılaştığınız sorunların aslında her işte olabileceğini anladıysanız o zaman kendinizi riske atarak yeni işe geçiş yapmanızın bir anlamı olmayacaktır.

İş değişikliği, aynı zamanda iyi bir CV’ye sahip olmanıza da yardımcı olur. Bunun için yapacağınız iş değişikliklerini doğru ve başarılı bir şekilde CV’nize yazmalısınız. Bu konuda profesyonel destek almanız oldukça önemlidir. Bundan dolayı buradan adresinden gerekli olan profesyonel desteği alabilirsiniz. Bu sayede hazırladığınız CV ile farklı iş başvurularında bulunabilir ve daha iyi iş imkanlarından faydalanabilirsiniz.