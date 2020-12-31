İş Makinesi Kullanmak İçin Hangi Ehliyet Gereklidir? (İkinci el iş Makineleri, Anasayfa)

İş makinesi kullanımı için gerekli olan ehliyet türü ‘’G’’ sınıfı ehliyettir. G sınıfı ehliyete sahip olmak için öncelikli olarak operatörlük belgesine sahip olmak gerekmektedir. Sürücü kurslarına başvuran bireyler kullanmak istedikleri, iş makinası sınıfına uygun şekilde eğitim almaktadır. Bütün iş makinalarının sınav sistemi ve eğitim programları farklı biçimlerde uygulanır.

G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kapsar?

Öncelikle bilinmesi gereken kural, her iş makinası için farklı bir operatörlük belgesi alınması gerektiğidir.

G sınıfı ehliyet aşağıdaki tüm araçları kapsamaktadır;

Kazıcı

Kepçe

Forklift

Greyder

Silindir

Dozer

Transporter

Yukarıda bahsedilen araçların operatörlük belgesine sahip olan kişiler ‘’G’’ sınıfı ehliyetine sahip olduktan sonra bu iş makinelerini kullanabilirler. G sınıfı ehliyet iş makinası kullanmak için tek başına yeterli değildir. Ancak operatörlük ve ehliyet ile bu iş makinalarının kullanımı resmi olarak mümkün olabilmektedir. İş makinası türündeki motorlu araçları kullanan bireylere ‘’G’’ sınıfı ehliyet verilebilir.

G Sınıfı Sürücü Belgesinin İşlevi Nedir?

G sınıfı ehliyetine sahip olan operatörlerin bu iş makinası ile trafiğe çıkması mümkündür. Kullanmış olduğunuz iş makinası operatörlük belgesi tek başına trafiğe çıkmaya yeterli olmadığı için bu belgenizi trafik tescil kurumuna götürüp, ehliyetinizi tescil etmeniz gerekir. Fakat halihazırda kullanıyor olduğunuz iş makinası trafiğe çıkmaya uygun değilse bu belgenizi tescil etmeye ihtiyaç duyulmaz. Bunun nedeni trafiğe kapalı olan yerlerde sizlerden G sınıfı ehliyetleriniz yerine operatörlük belgeniz talep edilir.

Sadece iş makinesi operatörlük belgesi olan kişilerin karayollarında hareket edebilmeleri ve lastik tekerlekli iş makinelerini kullanabilmeleri için G sınıfı ehliyet zorunlu olarak bu kişiler tarafından alınmalıdır.

G Sınıfı Ehliyete Kimler Sahip Olabilir?

G sınıfı ehliyeti 2918 yazılı trafik kuralları ve yönetmeliği tarafınca hazırlanmış olan mevzuata göre motorlu taşıt kullanan tüm şahısların bu belgeyi alma zorunluluğu vardır.

G Sınıfı İş Makinası Ehliyeti Hangi Kurum Tarafından Verilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu ehliyet yalnızca ruhsatı olan iş makinası kursları tarafınca verilir.

G Sınıfı Ehliyetin Şartları Nelerdir?

G sınıfı ehliyete sahip olabilmek için aşağıda yazılı olan şartların yerine getirilmesi gerekir;

18 yaşını doldurmak gerekir. En az ilkokul mezunu olan bireylere verilen bir ehliyettir. 188, 190, 191 Türk ceza kanunu maddelerine göre, ehliyet almaya sakıncası olmayan maddelerden hükmü bulunmayan bireyler G sınıfı ehliyet sahibi olabilir. Bireylerin sağlık açısından iş makinası kullanmaya herhangi bir engel durumunun bulunmaması ve bu yönde sağlık sorunlarının olmaması gerekir.

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