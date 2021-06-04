‘’ İşe Girişte Gerekli Olan Sağlık Testlerini Çok Uygun Fiyatlara Yapmaktayız’’

Marka OSGB 2019 Ocak ayında faaliyete başladı. Açıldığımız tarihten itibaren Silivri ve çevre bölgesinde sektöründe başarılı bir çok firmaya İş Güvenliği ve İş Sağlığı hizmetleri vermekteyiz. Açıldığımız dönemde Silivri bölgesinde çalışanların işe giriş sağlık testlerini hastanelerde yaptırdığını ve maliyetlerin çalışan ve işverenler için çok yüksek olduğunu ve bölgede bu tür sağlık hizmetleri konusunda bir açık olduğunu gördük. 2007 yılından bu yana Sağlık Hizmetleri konusunda elde ettiğim deneyim ile röntgen ve laboratuvar bölümümüzü kurup gerekli ruhsat ve izinlerimizi alarak paydaşlarımıza bu hizmeti de vermeye başladık. Silivri bölgesinde bu kapsamda hizmet veren tek yetkili kuruluş olmanın gurunu yaşamaktayız.

‘ İŞE BAŞLAYACAK PERSONELİN EVRAKLARINI ENGEÇ İKİ SAAT İÇİNDE HAZIR HALE GETİRİYORUZ ’

Hizmet verdiğimiz ve anlaştığımız fabrikaların talep ettiği tüm sağlık testlerini burada yapabiliyoruz.

Bizim ve paydaşlarımızın en büyük avantajı şudur: Yeni başlayacak personelleri OSGB mize geldiğinde Sağlık testlerini hızlı bir şekilde yapmakta, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile personelin iletişimini daha hızlı sağlamakta ve işe giriş sürecini kat be kat hızlandırmaktayız. Bu sayede firmaların insan kaynakları birimleri süreç takibi konusunda kolaylık yaşamaktadır.

Marka OSGB olarak verdiğimiz İş Güvenliği, İş Sağlığı hizmetleri, Laboratuvar hizmetleri, Mobil Sağlık Hizmetleri, Yangın tatbikat ve eğitimleri, Hijyen Eğitimleri, Temel yüksekte çalışma eğitimi, Patlamadan korunma dokumanı hazırlanması hizmetlerinin yanısıra kardeş firmamız Tek İlkyardım Eğitim merkeziyle Sertifikalı temel ilkyardım eğitimleri sayesinde paydaşlarımıza hem kapsamlı bir paket hizmet vermiş, hem de maaliyeti yüksek olan bir süreci daha düşük maliyetli hale getirerek çalışan ve işverenlere faydalı olmaya çalışmaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Marka OSGB nin hizmetleri ile ilgili merak ettikleriniz ve danışmak istediğiniz konular ve KAMPANYALI HİZMET TEKLİFİ almak için iletişim bilgileri:

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi No:25/3 Silivri/İstanbul

Telefon: 0212 727 11 74

GSM : 05325688890

E-posta: [email protected] [email protected]

Web : www.markaosgb.com.tr