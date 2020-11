Isıtıcı Kablo Özellikleri Hakkında Bilgiler

Buharlı ısıtma sistemlerinden çok daha avantajlı ve teknolojik olan ısıtıcı kablo sistemleri, geniş kullanım alanları sayesinde her zamankinden çok daha fazla tercih edilen ve avantajları kanıtlanan kablo sistemidir. Rezistans ve güç taşıyıcı kabloların birleşiminden oluşan ısıtıcı kablo modelinin farklı uygulama alanlarına göre değişiklik gösteren yapıları var. İki temel türe ayrılan ısıtıcı kablo sistemleri, regüleli ve sabit güç üretimi sağlayan yapıya sahiptir. Bu sistemlerin her ikisinin de uygulama yapılacak alana kazandırdığı fayda ve avantaj oldukça yüksektir. Güvenli ve her alana göre değişik ölçülerde uygulama yapılabilecek yapıdadır.

Regüleli kablo modelleri

Kendinden regüleli şeklinde de ifade edilen kablo modelinin kendini sınırlayıcı yapısı vardır. yüksek sıcaklığa ulaştığı zaman enerji çekimini azaltır ve ideal sıcaklığa gelinceye kadar enerji kullanımına ara verir. Bu şekilde hava şartlarına ve ortamına göre kendini ayarlar ve tasarruf sağlar. Hava sıcaklıklarının normal olduğu dönemde daha az enerjiyle çalışır. Kendini sınırlayan modu sayesinde yüksek sıcaklıklardan dolayı oluşacak riskleri ortaya çıkmaz. Uygulama yapılan alana zarar vermez, herhangi bir yangının çıkma ihtimali söz konusu olmaz. bu kablo modeli hem ısıtma hem de buzlanma gibi olayları önlemek amacıyla tercih edilebilir. Su depolarının donmasını, trafik alanlarındaki buzlanmanın önlenmesi gibi çeşitli faydalar sağlayacak şekilde tasarlanıp, kullanılabilir.

Sabit güç üreten kablo modeli

Daha çok endüstriyel alandaki ihtiyaca yönelik üretilen kablo modelidir. Doğru izolasyon sistemleriyle güçlendirildiği zaman çok yüksek sıcaklıklar üretebilir ve ihtiyaç duyulan ısı sağlanırken kablo yapısına hiçbir zarar gelmez. İleri teknolojiye sahip endüstri kurumları, agresif alanları bulunan fabrikalar ve hatta patlayıcı bulunan alanlarda bile güvenle kullanılabilen kablo sistemidir. 260 dereceyi aşan ısıları karşılayabilir. Bu sistemin kurulumunda termostat sistemi de kullanılması bir zorunluluk gerektirir.

Araç yolu ve garaj ısıtma gibi alanlarda buzlanmayı önlemek için kullanılabilirler. Bu sistemler, buzlanma riskinin oluşması anında devreye girer ve böyle bir riskin söz konusu olmadığı durumlarda pasif olarak çalışır. üzerindeki sistemler sayesinde hava sıcaklığını ve rampa veya garaj kapısı önündeki buzlanmayı algılayabilir. Bu algılamadan sonra ise gereken sıcaklığı oluşturur ve buzlanmanın önüne geçer.

Detaylar için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.formmuhendislik.com