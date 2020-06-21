İstanbul Gezi Rehberi

8000 yılı aşan tarihi ile pek çok medeniyetin sahip olmak istediği şehir İstanbul, Türkiye’nin en turistik ve en güzel şehirleri arasında yer almaktadır. Yüzlerce tarihi yapısı ile dev bir açık hava müzesi olan İstanbul, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarırken, eşsiz doğası, dört bir yanındaki ormanları ve parkları dinlenmek isteyenlerin vazgeçilmez noktaları arasında yer almaktadır. Lüks mağazalara ev sahipliği yapan geniş caddeleri, alışveriş merkezleri, birbirinden özel restoranları ile her anınızı dolu dolu yaşayacağınız şehrin en meşhur noktası ise kuşkusuz İstanbul Boğazı’dır. Dünya çapında üne sahip bu manzarayı görmek için yılın dört mevsimi dünyanın dört bir yanından turistler İstanbul’a gelmektedir. Gezilecek yüzlerce noktasının yanı sıra İstanbul, her zevke uygun konaklama seçenekleri, eğlenceli festivalleri, 24 saat uyumayan sokakları, gece eğlenceleri ve çok daha fazlası ile unutulmaz bir şehir tatiline ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Gezilecek Yerler

Eminönü, vapur iskelesinden karaya indiğiniz anda sizi tüm kalabalığı ve renkli atmosferi ile karşılayan, şehrin en özel noktalarından biridir. Haliç’in batı kısmında yer alan Eminönü, alışveriş, hediyelik eşya, yiyecek içecek hatta kına ürünlerine kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz dev bir çarşıdır.

Galata Köprüsü, Haliç’in üzerine inşa edilmiştir ve Karaköy ile Eminönü’nü birbirine bağlamaktadır. Köprünün alt kısmında ise şehrin en popüler balık restoranları hizmet vermektedir.

Galata Kulesi Bizans İmparatoru Anastasius Oilosuz tarafından 528 yılında inşa ettirilmiştir. Şehrin simge yapıları arasında en popülerlerinden biridir.

Kızkulesi, İstanbul’un bir diğer simge yapısıdır. 360 derece boğaz manzarası ile eşsiz mimariyi bir arada sunan kule, 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet tarafından Rumeli Hisarı’nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Boğazın kuzeyinden gelecek saldırıların önlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yedikule Hisarı İstanbul’un en eski açık hava müzelerinden biridir. Yedikule Zindanları olarak da bilinen bu tarihi yapı aynı zamanda çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu Hisarı 1395 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından inşa ettirilmiştir.

Anadolu Kavağı / Yoros Kalesi, İstanbul’da 14. Yy’da inşa edilmiş tek Bizans Kalesi olma özelliğine sahiptir.

Hz. Yuşa Tepesi & Türbesi, İstanbul’un en çok ziyaret edilen türbesidir. Manevi değerinin yanı sıra eşsiz bir manzaraya sahiptir.

Pierre Loti Tepesi eşsiz Haliç manzarası ile dünya çapında bir üne sahiptir. Adını 1850 – 1923 yıllarında ülkemizde yaşamış Fransız şair Pierre Loti‘den almaktadır.

Atatürk Arboretumu Belgrad Orman‘ında yaklaşık 296 hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur. 1940 yılından bu yana büyüyen ağaç koleksiyonu ile ziyaretçilerini büyülemektedir.

Emirgan Korusu 472.000 m2’lik bir araziye sahiptir ve 120’nin üzerinde bitki ve ağaca ev sahipliği yapmaktadır.

Fatih Korusu muhteşem boğaz manzarası ile meşhurdur. 16 bin 500 adet bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.

Belgrad Ormanı İstanbul’un en geniş çaplı ormanıdır. İçerisinde 10 mesire alanının bulunduğu ormanda, yürüyüş parkurları, spor sahaları, kafe ve restoranları ile şehrin en güzel yerlerinden biridir.

Gülhane Parkı 400 yıl boyunca Osmanlı sarayı bahçesi olarak kullanılmış, daha sonra halka açılmıştır. Lale festivallerinde en renkli haline bürünen park, Atatürk’ün ülkemizde dikilen ilk heykeline ev sahipliği yapmaktadır.

Adalar İstanbul’da şehir sınırlarından uzaklaşmadan tatil yapma olanağı sunmaktadır. Büyükada ve Heybeliada en popülerleridir.

Ortaköy eşsiz boğaz manzarası, tezgahlar ve birbirinden şirin dükkanlar ile renklenmiş ve deniz kenarına konumlanmış camisi ile şehrin en güzel semtlerinden biridir.

Kapalı Çarşı 1461 yılında inşa edilmiştir. Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin odak noktalarından biri olan çarşı, günlük 300000 ziyaretçi ağırlamaktadır.

Mısır Çarşısı da Kapalı Çarşı gibi şehrin en popüler noktalarından biridir. 1664 yılında inşa edilmiştir.

Fethi Paşa Korusu Anadolu Yakası’nın İstanbul Boğazı manzarasına hakim noktasıdır.

İstiklal Caddesi İstanbul’un kalbi olarak tanımlanmaktadır. Sanat, kültür, tarih, eğlence burada ziyaretçilere günün 24 saati sunulmaktadır.

Kadıköy ise Anadolu Yakası’nın en kalabalık ve hareketli noktasıdır. Özellikle merkezi günün 24 saati hareketlidir. Tıpkı İstiklal Caddesi gibi burada da alışveriş, eğlence, tarih gezisi gibi pek çok olanak yer almaktadır.

Polonezköy Tabiat Parkı, 3000 hektarlık alanı ile şehrin en büyüğü olma özelliğine sahiptir.

Ayasofya dünyanın en tanınmış ibadet merkezlerinden biridir. Son halini 537 yılında alan bu tarihi ve dini mekan şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir.

Topkapı Sarayı Osmanlı Dönemi’nin en önemli yapılarından biridir. 400 yıl boyunca sultanlar ve aileleri burada yaşamıştır. Günümüzde ortalama 300.000 arşiv belgesi, kutsal emanetler gibi binlerce esere ev sahipliği yapmaktadır ve müze olarak ziyaret edilmektedir.

Yerebatan Sarnıcı Bizans Dönemi’nde sarayın su ihtiyacının karşılanması için inşa edilmiştir. Medusa Heykeli ve göz alıcı sütunları dikkat çekmektedir.

Ahrida Sinagogu İstanbul’un fethinden önce inşa edilen tek sinagog olma özelliğine sahiptir. Günümüzde Balat’ın en ihtişamlı tarihi yapısı olarak ziyaret edilmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından Boğaz kıyısında 1856’da yaptırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaşadığı sarayın tarihi değeri oldukça büyüktür.

Aya Yorgi Manastırı Büyükada’nın en önemli dini yapısıdır. Büyükada’nın en yüksek yeri olan Yücetepe’de yer alan manastır, her yıl Nisan ve Eylül ayındaki özel günde binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.

Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimari Sinan’a yaptırılmıştır. Şehrin en özel camilerinden biridir.

Sultanahmet Camii İstanbul’un en ünlü camisidir. Tüm dünyanın Mavi Cami olarak tanıdığı bu özel yapı, 6 minaresi ve mavi çinileri ile hayranlık uyandırmaktadır.

Eyüp Sultan Camii 1458’de Fatih Sultan Mehmet’in emriyle yapılmıştır. Hem şehir halkı hem de turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Safir Kule İstanbul’un en yüksek binası olma özelliğine sahiptir. 261 metre yüksekliğe sahip kule, 66 katlıdır.

Çırağan Sarayı 18.yy’da 3. Ahmet tarafından inşa ettirilmiştir. Boğaz hattının en güzel yapılarından biri olup, manzarası ile hayranlık uyandırmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğine sahiptir. Müze yalnızca İstanbul’un fethini konu almaktadır.

Miniatürk 600.000 m2’lik alanı ile Türkiye’de bulunan en önemli tarihi yapıların birebir minyatürlerini görme olanağı sunmaktadır.

Madame Tussauds İstanbul dünyaca ünlü olan Madame Tussauds bal mumu müzesinin 26. Şubesidir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Türkiye’nin ilk modern sanat müzesidir. Çağdaş sanat adına yapılan tüm çalışmalar burada sergilenmektedir.

Harbiye Askeri Müzesi 15.yy’da temelleri atılmış köklü bir müzedir.

Bağdat Caddesi İstanbul Kadıköy’de yer almaktadır. Şehrin en popüler caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, lüks mağazalara, restoranlara ce kafelere ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en güzel caddeleri arasında gösterilmektedir.

İstanbul’da Ne Yenir?

Vefa Bozası, İstanbul’un simgeleri haline gelmiş, eşsiz lezzetli ile özellikle kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir. Vefa Bozacısı, 1876 yılından bu yana değişmeyen lezzeti ile hizmet vermektedir.

Akide Şekeri, Osmanlı’dan günümüze miras lezzetler arasında yer almaktadır. Kadıköy ve Beyoğlu’nda yer alan tarihi şekercilerde en lezzetlileri tadılabilmektedir.

Lüfer, boğaz şehri İstanbul’un en popüler balığıdır. Boğazdaki balıkçılardan, deniz kenarındaki teknelere kadar dilediğiniz şekilde tadabilirsiniz.

Kanlıca Yoğurdu, tarihi semtin, tarihi yoğurdudur. Pudra şekeri ile birlikte tüketilmektedir.

Sultanahmet Köftesi, İstanbul’un şehre has lezzetlerinden biridir. Sultanahmet semtinde yer alan restoranlarda tatmanız önerilmektedir.

Sarıyer Böreği, İstanbul’un en meşhur lezzetleri arasında yer almaktadır. Kıyma, kuş üzümü ve fıstık ile hazırlanan bu lezzet de pudra şekeri serpilerek tüketilmektedir.

Badem Ezmesi, Osmanlı Dönemi’nden bu yana İstanbul’un özel lezzetleri arasında yer almaktadır.

Kebap, İstanbul’a has lezzetler arasında yer almasa da, her şehrin en özel kebapları şehirde sunulmaktadır.

Midye, İstanbul’da en sık tüketilen sokak lezzetleri arasında yer almaktadır.

Kokoreç, İstanbul’un sokak lezzetlerinde önemli bir yere sahiptir.

Kumpir, günümüzde pek çok noktada tadabileceğiniz bir lezzet olsa da Ortaköy’ün en meşhur yemeğidir.

İstanbul Simidi, çıtır kıvamı ve bol susamı ile kahvaltıların vazgeçilmezidir.

Eminönü Balık Ekmeği, Eminönü’ne vapur veya motordan indiğiniz anda deniz kenarında teknelerde görebilirsiniz. Turşu suyu ile birlikte, mutlaka denemeniz önerilmektedir.

Karaköy Poğaçası, tıpkı İstanbul simidi gibi sabah kahvaltılarında tercih edilmektedir.

Beyoğlu Islak Hamburgeri, ilçenin dışında da pek çok noktada bulabileceğiniz bir lezzet olsa da, yerinde tatmanız önerilmektedir.

Ermeni Topiği, şehrin en lezzetli mezelerinden biridir. Kurtuluş ve Emirgan gibi tarihi semtlerde bulabilirsiniz.

Sütlüce Uykuluğu, semtin geleneksel lezzetidir. Dana ve kuzu ciğer, böbrek, yürek, bağırsak ve gerdanından yapılmaktadır.

İstanbul pilavı, hem seyyar satıcılarda hem de restoranlarda servis edilmektedir.

Samatya Hamsisi, nostaljik semt Samatya’da nar ekşisi ile birlikte servis edilmektedir.

Alibeyköy tulumbası, birbirinden lezzetli çeşitleri ile şehrin en meşhur tatlılarındandır.

Beyoğlu çikolatası, İstiklal Caddesi’ni gezerken, mutlaka dikkatinizi çekecektir. Bütün fındıklı orijinal halini mutlaka tatmanız önerilmektedir.

Balıkçı Sabahattin, şehrin en meşhur balıkçı restoranıdır. Ünü Türkiye sınırlarını aşan restoran, The New York Times gazetesi haberlerine konu olmuştur.

Asitane, Osmanlı mutfağının en özel lezzetlerini tadabileceğiniz en doğru adreslerden biridir.

Adana Ocakbaşı, şehrin en meşhur kebapçılarından biridir.

Kız Kulesi Restoran, denizin tam ortasında, eşsiz boğaz manzarasına karşı konuklarını ağırlamaktadır.

Nusr-Et Steakhouse, şehrin dünyaca ünlü steak restoranıdır.

1920 Sultanahmet Köftecisi, İstanbul Fatih’te 1920 yılından beri lezzetli köftelerini servis etmektedir.

Lacivert, en iyi deniz manzarasını, en iyi lezzetlerle buluşturmaktadır. İstanbul’un en lüks restoranlarından biridir.

Kaymakçı Pando, 100 yılı aşkın tarihi ile şehrin en meşhur kahvaltıcıları arasında yer almaktadır.

Tatbak Lahmacun, 1960 yılından bu yana şehrin en lezzetli lahmacunlarını konuklarına sunmaktadır.

Karadeniz Döner ve Pide Salonu, Beşiktaş’ta her daim uzun kuyrukların görüldüğü en meşhur dönercilerden biridir.

Hamdi Restoran, Eminönü’nde eşsiz manzarası ve birbirinden özel kebap çeşitleri ile şehrin en turistik restoranlarından biridir.

Galata Simitçisi, meşhur İstanbul simidinin tadılabileceği en özel mekanlardan biridir.

Mürver, hem kırmızı et hem de balık seçenekleri ile şehrin en iyilerinden biridir.

Baylan, İstanbul’un en nostaljik pastanelerinden biridir. Kup Griye en meşhur lezzetidir.

Çiya Sofrası, Anadolu’nun unutulmuş lezzetlerinden, meşhur kebaplarına kadar eşsiz lezzetler tadabileceğiniz en doğru adreslerden biridir.

İstanbul Gece Hayatı

Sortie Club, İstanbul’un en seçkin eğlence mekanlarından biridir. DJ performansları eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz işletme, boğaz manzarasıyla da hayranlık uyandırmaktadır.

360 İstanbul, İstanbul’un en iyi roof barları arasında yer almaktadır. Beyoğlu’ndaki Tarihi Mısır Apartmanı’nın üst katında hizmet veren işletme eşsiz manzarasında, dünyaca ünlü DJ performanslarına yer vermektedir.

Cahide Cabaret, eğlenceli şovları ile ön plana çıkmaktadır. “Drag queen” kültürünün yaşatıldığı nadir mekanlardan biridir.

Frame Nişantaşı, şehrin en seçkin semtlerinden Nişantaşı’nda canlı DJ performanslarının yanı sıra perküsyon ve trompet şovları ile meşhur bir işletmedir.

Al Jamal, hem Lübnan kültürünü deneyimleyip hem de eğlenebileceğiniz oldukça farklı ve özel bir işletmedir.

Pendor Corner, Beyoğlu’nda canlı müzik denince akla ilk gelen işletmedir.

Sultana’s Dinner and 1001 Nights Show, şehrin ultra lüks mekanları arasında yer almaktadır. Oryantaller eşliğinde eğlenceli bir akşam ziyaretçileri beklemektedir.

Mythos, İstanbul’un en iyi meyhanelerinden biridir.

Degüstasyon, 1923 yılından beri meyhane kültürünü yaşatan nadide mekanlardan biridir.

Madam Despina, Sezen Aksu ile Cihan Okan’ın seslendirdiği “Yine mi Çiçek?” şarkısında geçen mekandır. Salaş atmosferi ile beğenilmektedir.

İstanbul Festivalleri ( Etkinlikleri ) Ve İstanbul’a Ne Zaman Gidilmeli?

İstanbul Uluslararası Kukla Festivali, her yıl Mayıs ayında düzenlenmektedir. 1998 yılından bu yana 300’den fazla kukla grubuna ev sahipliği yapan festival kapsamında yerli ve yabancı kukla gösterileri düzenlenmektedir.

İstanbul Uluslararası Dans Festivali, her yıl Nisan ayında düzenlenmektedir. Festival kapsamında dünya dans şampiyonası ve sportif dans gösterileri de yer almaktadır.

İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilmektedir. İstanbul’un her iki yakasında yer alan çeşitli sinema salonlarında film gösterimleri gerçekleşmektedir.

İstanbul Sahaf Festivali, her yıl farklı semtlerde, Eylül, Ekim ya da Kasım aylarında düzenlenmektedir.

İstanbul Shopping Fest, İstanbul Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen oldukça büyük bir organizasyondur. Her yıl Haziran ayında gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Tasarım Bienali, her yıl Ekim ayında farklı bir tema ile düzenlenmektedir.

İstanbul Caz Festivali, 1994 yılından bu yana İKSV tarafından düzenlenmektedir. Birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Chill-Out Festivali, piknik tadında bir festival olup, her yıl Mayıs ayında düzenlenmektedir.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2010 yılından bu yana her yıl Haziran ayında gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Müzik Festivali, her yıl dünyaca ünlü müzisyenlerin verdiği konserlere ev sahipliği yapmaktadır. İKSV tarafından düzenlenen festivalin biletleri aylar öncesinden tükenmektedir.

İstanbul Tiyatro Festivali her yıl Kasım ayında düzenlenmektedir. Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere 14 sahnede düzenlenen festivalde, 100’ün üzerinde tiyatro oyunu, dans gösterisi ve performans sergilenmektedir.

İstanbul Kahve Festivali, her yıl İstanbul’un farklı noktalarında, farklı tarihlerde düzenlenmektedir. Dünyanın en güzel çekirdeklerinden hazırlanan kahveler tadılmaktadır.

Film Ekimi İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından her yıl Ekim ayında gerçekleştirilmektedir. Avrupa ve Uzak Doğu sinemasından en özel örnekleri izleme olanağı sunulmaktadır.

Uluslararası İstanbul Lale Festivali, her yıl Nisan ayında düzenlenmektedir. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Yıldız Korusu, Beykoz Korusu, Büyük-Küçük Çamlıca, Fethipaşa Korusu gibi pek çok noktayı kapsayan festivalin en ilginç bölümü ise Sultanahmet Meydanı’na dünyanın en büyük lale halısının serilmesidir.

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olma özelliğine sahiptir. 70’in üzerinde kategoride, şefler hünerlerini sergileyerek yarışmaktadır.

İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en özel ve en turistik şehirlerinden biridir. Yaz aylarının sıcak ve kurak, kış aylarınınsa soğuk ve zaman zaman yağışlı geçtiği şehirde, iklimsel özelliklere bakılmaksızın, yılın 12 ayı tatil planı yapılmaktadır. Şehrin en keyifle gezilecek dönemleri bahar ayları olmakla birlikte, hava koşullarının hiçbir mevsimde zorlayıcı etkileri görülmemektedir. Tarih ve kültür gezilerinden doğa gezilerine, deniz tatilinden, şehir gezisine kadar pek çok olanağa sahip şehir, yüzlerce festivale de ev sahipliği yapmaktadır. Tatilinizi katılmak istediğiniz festivale denk getirerek, unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.