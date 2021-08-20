Yapı olarak İngilizce ve Türkçe gibi dillerle benzerlik gösteren İtalyanca İtalya haricinde dünyada Vatikan, San Marino, Monako, Malta, İsviçre’de kullanılır. Yaygın kullanımının olması sebebiyle iş ve eğitim dünyasında bu dile ait verilere ihtiyaç duyulabilir. Bunu başarılı şekilde yapabilmek adına ise İtalyanca çeviri hizmeti almakta fayda vardır. Yapılacak olan çevirilerde İtalyanca eğitim görmüş tercümanlar, kuruluş tecrübesi bulunan mütercim tercümanlar gibi kişiler görev alır. Hem yurt içinde hem de yurtdışında olan kişiler bu hizmetten rahatlıkla yararlanabilirler. Tüm tercüme işleri uzmanlar tarafından kontrol edilir ve apostil onayı ile noter onaylı işlemleri tek tıkla halletmek mümkündür. Bu sayede ekstra zaman ayırmaya gerek kalmadan online olarak çeviri siparişi oluşturulabilir ve istenilen adrese teslim alınabilir.

İtalyanca Çeviri Hangi Alanlarda Yapılır?

Spor, hukuk, tıp, teknik, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere sayısız konuda İtalyanca çeviri yapılır. Her biri profesyonel ve garantili olacak şekilde yapılan bu çeviriler için online olarak fiyat teklifi alınabilir. Özellikle tapu senedi, evlilik cüzdanı, mahkeme kararı gibi noter yeminli çeviriyi gerekli kılan tercümeler için de tercüme hizmetine başvuru gerçekleştirilebilir.

Konularına göre uzman kişiler tarafından alanlara ayrılan ve bu şekilde daha kaliteli şekilde yapılan tercüme hizmetinde hem yazılı hem de sözlü destek vardır. Yani isteyen kullanıcılar için sözlü tercümanlık hizmeti de verilir. Bu desteği verecek olan çevirmen istenilen tarihte ilgili adrese gönderilir.

Profesyonel İtalyanca Tercüme

Alanında deneyimli ve eğitimli kişiler tarafından verilen profesyonel İtalyanca tercüme hizmeti için daima cazip fiyatlar belirlenir. Her zaman uygun fiyatlı çözümler sunulması ve hata payını sıfıra indirerek son kontrolleri gerçekleşmiş belgelerin teslimi müşterileri memnun eder. Kısa süre içerisinde teslim edilmesi gereken işler için de tercüme desteği verilir. Ancak bunun için geçerli olan fiyatlar diğer normal işlere kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Fiyatlar ayarlanırken konu ve kelime sayısının yanı sıra teslimat zamanının da önemli olması fiyatlarda değişmelere sebep olur. Tercüme edilecek belge için verilecek fiyat tekliflerini görebilmek adına online ya da telefonla iletişim kurulabilir.