Jel Akü Nedir? Çalışma Prensibi Nedir?

Araçlarda ve birçok alanda enerjinin üretilmesi ve kullanılması için aküler kullanılır. Bu akülerin kullanım alanının giderek gelişmesi ve ilerleyen teknoloji ile çok daha kullanışlı aküler üretildi. Kullanışlı ve pratik akülerin en başında ise jel akü geliyor.

Jel Akü Nedir?

Jel aküler, akü içerisinde bulunan eletrolitin sıvı değil jel kıvamında bulunması ile üretilen akülerdir. Titreşime ve sıcaklık değişimlerine adapte olabilen bu akü solar sistemlerden araçlara kadar her alanda kullanılabiliyor.

Jel akülerin en büyük avantajlarından biri şarj hafızası bulunmasıdır. Yani akünüzü şarj etmek istediğiniz zaman akünüzün içerisini boşaltmanıza gerek yoktur. Jel akü hafızasında önceki şarjını depolar ve bu şarj miktarının üzerine yeniden şarj işlemi gerçekleştirilebilir.

Jel Akünün Çalışma Prensibi

Jel akülerinin çalışma prensibinde kullanılan yöntem dönüşümdür. Yani akünün içerisindeki gaz yoğunlaşır ve kimyasal tepkiye girer. Bunun sonucunda üretilen enerji kullanılırken gaz aküye herhangi bir zarar vermez ve akünün ömrünü kısaltmaz.

Ayrıca aküde gazın dışarıya çıkmasını engellemek için valf sistemi bulunuyor. İçerisinde bulunan gaz dışarı çıkmadığı için yeniden bir gaz doldurumuna gerek bulunmuyor. Bu durumda da aküye uygulanması gereken bakım çok daha azdır.

Jel aküler tüm çalışma prensibi ve içeriği sayesinde uzun olacak ömürlü şekilde tasarlanmıştır. Hem çevreye verdiği hem de kendine verdiği zarar az olduğu için akünüzü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Kaynak: Mundasolar.com