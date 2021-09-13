Kedi Maması (Kuru, Açık, Konserve, Ödül, Yaş) Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kedi maması, kedilerin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunan besindir. En uygun mamalar alınarak kedilerin sağlığı ve gelişimi desteklenebilir. Mamanın içeriği ne kadar sağlıklı olursa kedide o kadar sağlıklı mide ve bağırsak sitemine sahip olur. Bundan dolayı kediye özenle ve titizlikle mama seçiminde bulunulmalıdır. Bu sayede kedi ilerleyen yaşlarda herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmaz ve huzurlu bir şekilde ömür sürer.

Kedi Maması Alırken Bunları Unutmayın

Kedi maması alırken pek çok detayı göz önünde bulundurmak gerekir. Bu detaylar arasında kedinin yaşı, cinsi, kilosu, tüy yapısı, kısır olup olmama durumu ve aktivite düzeyi yer alır. Tüm bu detaylara dikkat ederek kediye en uygun mama seçilebilir. Kediye en uygun mamayı seçerken dikkat edilmesi gereken detaylar:

Kedinin Yaşı: Kediler her yaşta farklı besin değerlerine ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı alınacak mamanın kedinin yaşına uygun olması gerekir. Mamanın içeriği yüksek besin oranına sahip olmalıdır. Mamaların içeriği birbirinden farklı olduğundan vitamin, yağ ve protein dengesi değişiklik gösterir. Yavru bir kedi için gelişimini destekleyecek yavru kedi mamalarından alınmalıdır. Aynı şekilde yetişkin kedilere ise ihtiyacı olan besin içeriğine uygun mamalardan alınmalıdır. Kedinin Kilosu: Kedilerin kiloları birbirinden farklıdır. Bazı kediler pasif ve hareketsiz olduğu için fazla kiloya sahiptir. Bazı kediler ise aktif, enerjik ve hareketli olduğu için zayıftır. Bundan dolayı mama alırken kedinin kilo durumuna uygun mamalardan tercih edilmelidir. Kedilerin kilosuna özel üretilen mamalardan özellikle yağ, protein ve lif oranı düşük olan mamalardan tercih etmek doğru olur. Kedinin Cinsi: kedi mamaları kedilerin cinsine ve türüne göre özel üretilmektedir. Bazı kediler çok uzun tüylü olurken bazıları ise kısa tüylere sahip olurlar. Kediler kendi temizliklerini kendileri yalayarak yaptıkları için bu tüylerden yutarlar. Bu durum kedilerin sindirim sistemine zarar verdiği için kusmalarına sebep olur. Bu sebeple kedilerin cinsine uygun mama tercihinde bulunulması gerekir. Kaliteli Mama Tercih Edilmeli: mamanın kaliteli olması kedilerin sağlığı için önem arz eder. Kalitesiz ve sağlıksız mamalardan yiyen kedilerde zamanla tüy dökülmesi yaşanır. Bu sebeple kaliteli mamalardan alınmalı ve kedinin ihtiyacı olan besinler karşılanmalıdır. Kaliteli mamalar kedinin tüylerinin zamanla daha canlı ve parlak olmasını sağlayacaktır.

Açık Kedi Maması Alırken Dikkat Edilecekler

Açık kedi maması alırken şu detaylara dikkat edilmelidir:

Açık mama, satıcılar tarafından naylon poşetlere koyularak satışa sunulur. Dolayısıyla bu mamaların üzerinde herhangi bir bilgi yer almaz. Bu yüzdende mamaların bayat olma ihtimali vardır. Bu noktada güvenilir ve çevrece bilinen yerlerden açık mama alınması gerekir.

Yavru kedilere alınacak açık mama, yağ ve protein açısından yüksek olmalıdır.

Açık mamanın renklendirici, koruyucu, şeker ve tatlandırıcı içerip, içermediği satıcıdan öğrenilmelidir.

Kedinin herhangi bir besine alerjisi varsa açık mamanın o besinden içermediğine emin olunmalıdır.

Kısır kedilere az yağlı mamalardan alınmalıdır. Çünkü kısır kediler hormonları değiştiği için kilo alırlar. Bu durum ise sağlıkları için hiç iyi değildir.

Kuru Kedi Maması Alırken Dikkat Edilecekler

Kuru kedi maması alırken şu detaylara dikkat edilmelidir:

Kuru mama kedinin yaşına, kilosuna, ırkına ve aktivite durumuna uygun olmalıdır.

Mama kedinin ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri ve protein değerlerini karşılamalı ve kedinin damak zevkine uygun olmalıdır.

Kuru mamanın içeriğindeki protein oranına bakılmalıdır. Protein oranı ideal olmayan mamalar, kedilerin kilo almasına ve böbrek hastalıklarıyla karşılaşmasına yol açar.

Kaliteli, faydalı ve besin içeriği yüksek olan mamalardan alınmalıdır.

Mamanın boyutu kedinin rahatça çiğneyebileceği boyda olmalıdır.

GDO’suz mamalar çok sağlıklı ve popüler olan ürünlerdir. Güvenilir yerlerden temin edilecek kaliteli proteinlere sahip olan mamalar, kedilerin çok canlı ve parlak tüylü olmasını sağlayacaktır.

Konserve Kedi Maması Alırken Dikkat Edilecekler

Konserve kedi maması alırken şu detaylara dikkat edilmelidir:

Konserve mama, kedinin sağlığını destekleyecek ve diğer yandan onu geliştirecek mamalardan olmalıdır.

Mamanın içeriğinde soya, pirinç, buğday, mısır vb. nişastalı gıdaların olmamasına veya az olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü kediler az karbonhidratlı besinlerle beslenmelidir.

Kedinin herhangi bir alerjik reaksiyonu olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kedilerin bir kısmı doğuştan bazı besinlere karşı alerjik olabiliyor. Konserve mama almadan önce içeriği iyice incelenmeli ve kedinin alerjisi olan besini içermediğinden emin olunmalıdır.

Düşük protein içeren konserve mamalardan tercih edilmemelidir. Çünkü kediler etçil grupta yer alıyorlar. Bundan dolayı yüksek proteine sahip olan mamalardan alınmalıdır. Mama kedinin günlük protein ihtiyacını yeteri kadar karşılamalıdır.

Konserve mama yapay içeriğe sahip olmamalıdır. Kedilere sadece besinler alerji yapmaz; aynı zamanda mamaların içerisinde bulunan yapay tatlandırıcı, renklendirici ve koruyucuda alerji yapar. Bu kimyasallar ise kedilerin mide ve bağırsak problemi yaşamasına neden olur.

Konserve mamanın yeteri kadar sıvı içerdiğinden emin olunmalıdır. Konserve mamaların bazılarında su oranı yeterince az olur. Bu ise kedilere konserve mama almanın ve yedirmenin amacından tamamen sapmaktadır. İdeal bir konserve mamanın içeriğindeki su oranı %75 olmalıdır. Ayrıca kedinin sadece et parçalarını yemesi değil, etlerin kenarındaki sosları da tüketmesi oldukça önemlidir. İdeal oranda su içermeyen konserve mamaya içme suyundan ilave edilebilir.

Ödül Kedi Maması Alırken Dikkat Edilecekler

Kedi ödül maması alırken şu detaylara dikkat edilmelidir:

Ödül maması alırken kedinin yaşını, kilosunu, türünü, fiziksel aktivitesini ve sağlığını göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü kedilerin hepsi aynı türden mamaları yemeyi sevmezler. Bazı kediler ödül mamasını iştahlı bir şekilde tüketirken bazıları hiç yemeyebilirler. Bundan dolayı mamalar denenerek alınmalıdır. Kedi gözlemlendikten sonra doğru ödül maması üzerinde karar kılınmalıdır.

Ödül mamasının içeriğinde mutlaka vitaminler, mineraller, yağlar ve proteinler en iyi oranda olmalıdır. Kediye dengeli ve sağlıklı bir ödül maması alınmalıdır.

Ödül maması yoğun derecede sodyum ve tuz içermemelidir. Sodyum ve tuz oranını fazla içermesi, kedinin böbrek hastalıklarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanmasına neden olabilir. Bu sebeple ödül mamasını alırken içeriği detaylıca incelenmeli ve kedinin sağlığı riske atılmamalıdır.

Ödül maması ek bir besin olarak kedinin eğitiminde kullanılacak mama çeşididir. Bundan dolayı ödül maması kullanımına çok dikkat edilmelidir.

Yaş Kedi Maması Alırken Dikkat Edilecekler

Yaş kedi maması seçerken şu detaylara dikkat edilmelidir:

Yaş kedi maması kedinin yaşı, kilosu, türü, aktivite durumu ve alerjik reaksiyonları dikkate alınarak tercih edilmelidir.

Yaş mama taze etlerden üretilmiş olmalı ve protein bakımından çok zengin olmalıdır. Ancak kedi kiloluysa fazla protein içeriğinden kaçınılması gerekir.

Kedilerin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içerdiğinden emin olunmalıdır. A, B, C vitamini, B9 ve B12 vitaminleri yaş mamada mutlaka bulunmalıdır. Mineral olarak ise kalsiyum, fosfor, çinko, sodyum ve magnezyum mineralleri kedinin eklem, kemik ve diş sağlığı için son derece önemlidir. Bundan dolayı yaş mamanın içeriğinde yer aldığından emin olunmalıdır.

Yaş mamanın yapay besinlerle tatlandırılmış olması ya da kuru bir içeriğe sahip olması son derece risklidir. Bu tür mamalar kedilerin ciddi rahatsızlıklar yaşamasına sebep olur.

Yaş mama koruyucu, tatlandırıcı, şeker ve renklendirici gibi kimyasalları içeriğinde bulundurmamalıdır. Bu tür yapay maddeler kedinin sağlığını riske atar ve ilerleyen zamanlarda ciddi problemler yaşamasına sebep olur. Mamanın içeriğinde bu maddelerden olsa bile çok az oranda olmalıdır. Yine de mama alırken bu tür içeriğe sahip olan mamalardan tercih edilmemelidir.

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