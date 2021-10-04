Kış Aylarında Giyilebilecek Rahat Elbise Modelleri

Her ne kadar yaz mevsimlerinde daha çok tercih edilir olsa da aslında kış mevsiminde de sıklıkla tercih edilecek rahatlıkta elbiseler giymek, Berfuğ Kıran’ın hem şık hem rahat tasarımlı kışlık elbise çeşitleriyle çok mümkün…

İster gündelik hayatın koşturmasına uyumlu rahat modeller olsun, ister özel buluşmaların, iş toplantılarının ciddiyetine uyumlu şıklıkta olsun her tarz elbise seçeneğiyle kendi stilinizi oluşturmanız mümkün…

Kış aylarında sizi bekleyen elbise seçenekleri

Rahatlıktan yanaysanız ve pantolon giyerken yakaladığınız spor görünümü elbise giyerken de hissetmek istiyorsanız, Berfuğ Kıran imzalı kapüşonlu kışlık mini elbise ideal bir seçim olacaktır.

Kumaş türü şardonlu iki iplik olan kapüşonlu önü cep detaylı elbiselerin kırmızı, siyah, pembe ve beyaz seçenekleri mevcuttur.

Rahat ve spor elbise modelleri arasında olan salopet kadife elbiseler,önü düğmeli ve mini boydadır. Hem şık hem rahat bir görünüm için opsiyonlu bir elbisedir.

Önü düğmeli, salopet kışlık mini elbiseler, siyah, yeşil, vizon ve pembe renklerde tasarlanmıştır. İçine giyeceğiniz gömlek ve topuklu ayakkabılarla meçleştiğinde şık bir görünüm edinmenizi sağlarken, spor ayakkabı ya da botlarla kombinlediğinizde rahat ve spor görünüme olanak sağlar.

Jile tüvit kumaşla biçimlenen ekoseli jile elbiseler ise; yine içine kombin yapacağınız gömlek ya da body ile rahat ya da şık olma seçeneklerine imkan sağlayan, rahat elbise modellerindendir.

Göğüs ve sırttan derin v yaka detayı olan jile tüvit elbiseler, mavi, siyah ve beyaz renklerde tasarlanmıştır.

Berfuğ Kıran tasarımıyla ortaya çıkan kış koleksiyonunda ince askılı dantelli deri elbiseler siyah ve bordo renk seçeneğiyle kışlık rahat elbise modelleri arasında yerini almıştır.

Kışlık elbise modelleri arasında asaletli ve çekici çizgisiyle dikkat çeken hologram kaplama, ince askılı dantelli elbise hem şık ve asil, hem de salaş bir tarza olanak sağlamaktadır.

Hologram kaplama, dantelli elbise üstüne giyeceğiniz bir ceket ve altına kombinleyeceğiniz topuklu bir ayakkabı ya da çizmeler şık bir görünüme kapa çırken; oversize hırka ve botlarla kombinlendiğinde hem rahat hem salaş bir tarza yol verir. Seçim sizin.

Kış mevsiminde de elbiseden vazgeçemeyen, tarz giyinmeyi seven ve ister şık ister rahat ve spor olsun, giydiği elbisede asil bir çizgiyi taşımak isteyen her kadın, Berfuğ Kıran kışlık elbise modellerini değerlendirmeden geçmemeli…