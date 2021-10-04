Kışa Hazırlık: Goorin Bros Bere Modelleri

Bere bir örme üründür, kafaya sıkıca oturur ve uzun yıllardır insanlar tarafından sevilerek takılır. İlk olarak 20. Yüzyıl da ortaya çıkan bere, Londra’da tamircilerin, mekanikçilerin üniformalarının ayrılmaz bir parçasıydı. Amerikan ve İngiliz kolej öğrencileri 40’lı yıllarda giymeye başladılar. Bereler bu öğrencilerin okullarını belli eden bir aksesuardı. Yavaş yavaş toplum hayatında kullanılmaya başlayan bereler son 10 yıldır oldukça revaçta ve kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yerini almakta.

Her ne kadar sıcaklardan kavrulduğumuz günlerde olsak da, bere takma mevsiminin gelmesine çok az kaldı. Şimdiden tarzınıza uygun en güzel bere modellerini araştırarak, alacağınız modeli belirlemeniz sizin için kışa güzel bir hazırlık olacaktır. Spor giyinmeyi seviyorsanız, Goorin Bros bere ve bu bereler içerisinde hayvan figürlü bere modellerini inceleyebilirsiniz.

Yüz Şekline Göre Bere Seçimi

Başkasında gördüğünüzde hoşunuza giden bir bere siz taktığınızda o kadar da hoşunuza gitmeyebilir. Bu nedenle size şapka yakışmadığını düşünüp şapka takmaktan soğuyabilir, hatta kış soğuklarında şapkasız kombinler yapmayı bile düşünebilirsiniz. Ancak yüz tipinize uygun şapka modellerini araştırırsanız aslında şapkanın size ne kadar yakıştığına kendiniz bile inanamazsınız. Önemli olan yüz tipinize uygun şapkayı bulmak. Peki nedir bu yüz tipleri ve hangi yüz tipine hangi bere tarzı yakışır gelin beraber inceleyelim.

Oval Yüz Şekline Göre Şapkalar: Oval yüz şekline yazın fötr şapkalar, kışın ise bere oldukça yakışır.

Yuvarlak Yüz Şekline Göre Şapkalar: Bereler yuvarlak yüz şekline sahip olan insanlarda bazen hoş durmayabiliyor. Bunun nedeni, yuvarlak yüzde daha ince gösterecek şapka modelleri tercih edilmesi gerektiği. Bere takıldığı zaman yüz daha ön plana çıkmakta bu da istediğiniz görüntüyü elde edememenize sebep olmaktadır.

Kalp Yüz Şekline Göre Bere Seçimi: Alnınız geniş ve yüzünüzde aşağı doğru inerken daralma varsa yani kalp yüz şekliniz varsa, kulakları kapatan pilot bere denilen bereler tam size göre. Örgü bereler de sizin için güzel bir seçenek olacaktır.

Kare Yüz Şekline Göre Bere Seçimi: Alnı ve çenesi geniş olan yüz tiplerine kare yüz şekli denir. Kare yüz şekline sahip insanların tercihi tepe kısmı uzun olan şapka ve berelerden birini seçmek olmalıdır. Taktığınız bere ile alnınızı kapatırsanız dikkatler çeneye çekildiği için kare yüz şekline sahip insanların alınlarını çok kapatmamaları önerilir.

Üçgen Yüz Şekline Göre Bere Seçimi: İki tarz üçgen yüz şekli vardır. Ters üçgen ve düz üçgen. Eğer alnınız geniş, çeneniz darsa, alnınızı vurgulayacak şapka modellerinden uzak durmalısınız. Eğer alnınız dar çeneniz genişse alnı vurgulayan şapkalar tam size göre. Bu şapkalar neler mi? Kasket, ressam şapkalar, spor şapkalar ve tabi ki bereler.

Dikdörtgen Yüz Şekline Göre Bere Seçimi: Adından da anlaşılacağı üzere dikdörtgen yüz şekli alnın ve çenenin aynı genişlikte olmasıdır. Dikdörtgen yüz şekline sahip olan insanların alnı kesen şapkalardan uzak durmaları gerekir. Alnı kapatmak yüzü basacağı ve kısa göstereceği için önerilmez. Ayrıca tepesi uzun olan şapkalar da dikdörtgen yüz tipine sahip olan insanlara yakışmaz.

Alnı Dar ve Kısa Olanlar İçin Bere Seçimi: Öncelikle alnı açık tutmalısınız. Berenizin altından saçlarınızın görünmesine izin verebilirsiniz. Şapkayı enseye doğru yatırmak da sizin yüz tipinize çok uyumlu olacaktır.

En Güzel Goorin Bros Şapka Modelleri H atquarters ’de

Kış için en güzel bere modellerini Goorin Bros şapka seçeneklerinde bulabilirsiniz. Kombininiz için en uygun olan bere modelini seçtikten sonra başınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

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