Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası

Bazı durumlar karşısından kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, başka suçların unsuru haline gelebilir. Bu durumda söz konusu kişilerin huzuru ve sükununu bozma suçu başka suçlar içerisinde eriyebilmektedir. Örnek vermek gerekirse telefonla yapılan cinsel taciz suçu aynı zamanda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olarak da işlem görür. Bu neticesinde diğer suç eridiği için fail cinsel taciz suçu ile cezalandırılır.

Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Süreci

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu temelde şikâyete tabi olan suçlar arasında yer alır. Şikayetçi olan kişi, şikâyet hakkını kullanmak için fail ve fiili öğrendikten itibaren 6 ay içinde kullanmakla yükümlüdür. 6 aylık sürenin aşılması durumunda mağdur olan kişi hakkını kaybetmek ile karşı karşıya kalır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili davalarda, bahsi geçen davanın zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu durumda şikâyet ve dava süreçlerinin işlenmesi ve soruşturulması için bu sürenin aşılmamış olması gerekir. Buna göre failin suçu daha sonra öğrenilse dahi suçun soruşturulması için gereken 8 yıllık süresi aşıldığı için şikâyet işlemi gerçekleşemez.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu temelde taraflar arasında uzlaşma prosedürüne ihtiyaç duyulan suçlar arasında yer alır. Bu gibi uzlaşma kapsamında bulunan suçlar için soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden önce uzlaşma seçeneğine başvurulur. Ancak uzlaşmanın sağlanamaması halinde gerekli yargı ve soruşturma işlemleri başlatılır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili yargılama görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir.

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