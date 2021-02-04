Kombinlerinize Peraleda ile Şıklık Katın !

Bununla birlikte, sadece yüzüklerde değil küpeler, kolyeler, bileklikler ve daha birçok takı benzersiz bir anlam taşımaktadır. Kadınlar takıları aksesuar olarak kullanmalarının yanı sıra ışıltılı bir görünüm içinde ortam hazırlamaktadır. Zarafeti ve ışıltıyı da beraberinde getiren uygun fiyatlı takıları Peraleda'da özel taksit imkanlarıyla bulabilir ve sevdiklerinizi koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

Peraleda Kuyumculuk, en yeni tasarımlar ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli mücevherlerle en kaliteli mücevherleri müşterilerine sunar. Peraleda ile geniş takı koleksiyonu arasından en beğendiğiniz ve sevdiğiniz mücevheri uygun ve indirimli fiyatlarda, güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren Peraleda, ürünlerinde 15 gün içinde ücretsiz iade politikası sunar.

Yüzük, Küpe, Kolye ve Daha Fazlası..

Takılar ve alyanslar son on yılda moda akımına kapılmış ve yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. En çok satın alınan aksesuarlar kısmında cazibesi ve ışıltısıyla dikkat çeken mücevherler Peraleda farkıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Göz atmak için 50'dan fazla koleksiyonla karşınıza çıkan Peraleda, renkli taşlar ve pırlantalar % 100 doğal, naturel, gerçek taşlardan oluşan en iyi yüzük, küpe, kolye, bilezik tasarımını özenle işlemektedir. Firmamız Pırlanta taşlarını direkt Dubai, Belçika ve Hindistan gibi ülkelerden tedarik ederek kuyumculuk sektöründe uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve yenilerek devam etmektedir.

Size en iyi tasarımları ve daha fazlasını vermek için en özel taşları farklı tasarımlarda kullanıcılarla buluşturan Peraleda, 24 ay bakım garantisi ile müşteri desteğini asla kesmiyor. Peraleda'nın kendi bünyesinde profesyonel bir tasarım ekibine sahip olmasıyla birlikte, buradaki yaratıcı beyinler en cesur ve en ayırt edici mücevher parçalarını yapmak için özel olarak dizayn edip, bu alandaki deneyimlerini mücevhere işlemektedir.

Şık ve Zarif Takı Modellerinin Değişmeyen Adresi

Peraleda güvencesiyle çevrimiçi olarak kolayca takılara göz atabilir, istek listenize beğendiğiniz veya sevdiğiniz mücevherleri ekleyebilirsiniz. Benzersiz tasarımlara sahip ürünlere online bir şekilde erişebilir, özel kutularda sigortalı bir şekilde gönderilen takılara ücretsiz kargo avantajıyla sahip olabilirsiniz. 20 yılı aşkın sektör tecrübesi ve E-ticaret konusunda uzman ekibi ile herhangi bir sorun yaşamayacak, uzun yıllar boyunca kıyafetlerinizi süsleyen bir mücevherle dikkatleri üstünüze çekeceksiniz.

İster sınırlı bir bütçeye sahip olun, ister en iyisini elde etmek isteyin, size uygun çeşitli seçeneklerin yer aldığı Peraleda koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız. Çok çeşitli özel, elle seçilmiş yüzüklerimiz bulunmakta olup bu modeller parlak pırlantalı zarif damla desenleri ve zengin değerli taşlarla donatılmıştır.

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