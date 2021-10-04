Konya'da Görmeniz Gereken En İyi 10 Yer

Konya müze ve türbeler bakımından oldukça zengin bir şehirdir. Tarihi mekanların çok olması sayesinde Konya, hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir yer haline gelir. Mevlana Türbesi ve Müzesi de bölgeyi ziyaret edenler tarafından görülmesi gereken yerlerden biridir. Konya Arkeoloji Müzesi de görülmesi gereken bir mekandır. Buna ek olarak Atatürk Evi Müzesi de ziyaret edilmelidir. Konya’da bulunan Tuz Gölü Konya’ya giden insanların ziyaret etmesi gereken doğal bir güzelliktir. Rüstempaşa Kervansarayı da unutulmaması gereken mekanlardan biri olur. Kilistra ve Boncuklu Höyük Konya’daki önemli mekanlar arasındadır. Ayrıca Aziziye Camii, Selimiye Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi de Konya’da bulunan önemli dini ve tarihi mekanlar arasında yer alır.

Konya’nın Meşhur Lezzetleri

Konya yemek kültürü bakımından oldukça gelişmiş bir şehirdir. Bu alanda akla ilk gelen lezzetlerden birisi arabaşı çorbası olur. Ziyaretçiler Konya’ya gittiğinde arabaşı çorbasını tatmayı unutmamalıdır. Ayrıca etli ekmek de Konya’nın en ünlü tatlarından biri olur. Konya’da pek çok restorantta etli ekmek görmek mümkün olur. Bamya çorbası da Konya’ya ait farklı lezzetlerin başında gelir. Ek olarak kuzunun bütün olarak pişirilmesi şeklinde hazırlanan çebiç de özel ve zahmetli Konya lezzetlerinden biri olur. Tirit de Konya’da en sevilen tatlardan biri olmuştur. Ayrıca mevlana böreği de Konya’nın yemek kültürünü yansıtan yemek çeşitlerinden biridir.

Konya’da Konaklama

Konya’da konaklama konusunda en çok tercih edilen seçeneklerin başında oteller gelir. Konya otel fiyatları, farklı bütçelere uygun olacak şekildedir. Daha lüks ve her şey dahil şekilde konaklamak isteyen kişiler 4- 5 yıldızlı otellere yönelebilir. Bunun yanı sıra daha düşük bütçeli bir konaklama isteyen ziyaretçiler ise daha küçük otelleri tercih edebilir. Pansiyon, apart tarzı yerlerde de düşük bütçeli seçenekler bulmak mümkün olur. Konya’da konaklama konusunda geniş bir skala olduğu için ziyaretçi neredekal.com adresine gelerek seçenekler arasında seçim yapabilir. Konya otellerini bir arada görerek kıyaslama yapmak ziyaretçi için seçme kolaylığı sağlar. Bu sayede ziyaretçi hem bütçesine hem de isteklerine en uygun olan yeri seçebilir.