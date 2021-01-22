Köpekleriniz İçin Güvenilir Bir Yuva

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen ruhsatlı köpek oteli ve eğitim merkezimizde 7/24 veteriner desteği, uzman ilgisi ve sevgisi, sistematik yaklaşımımızın getirdiği profesyonellik, her gün titizlikle temizlenen VIP odalarımız ile sizlerin yokluğunda köpeklerinizin beslenme, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz gideriyor, hemcinsleri ve uzmanlarımız ile sosyalleşirken ve eğlenirken dostlarımızın videolarını sizinle paylaşarak gözünüzün arkada kalmaması adına elimizden geleni yapıyor ve süreç yönetimindeki başarımız ile fark yaratıyoruz.

Köpeğim Loyal Friend’de Nasıl Vakit Geçirecek ?

İstanbul Çekmeköy’de 6 dönümlük çok geniş bir arazide faaliyet gösteren Loyal Friend’de köpek dostlarımız otelimizde ilk adım attığı anda onlarla ilgili ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri tarafınızdan alıyor ve bu bilgiler ışığında uzman görüşleriyle birlikte dostumuzun alışkanlıklarını da dikkate alarak günlük programını oluşturuyoruz.

Güne beslenme ve sonrasında çoğu zaman tuvalet ihtiyacını gidererek başlayan dostlarımız, daha sonrasında yalnızca onların konforu, gelişimi ve güvenliği düşünülerek tasarlanan sosyalleşme ve oyun alanlarında uzman eğitmenlerimiz gözetiminde hemcinsleri ile vakit geçiriyor ve sosyalleşerek yalnızca farklı çevrelere değil farklı dostlara da adapte olma yeteneğini geliştiriyor. Dostlarımız arasında çoğu zaman hiç görülmeyen ufak sürtüşmeleri ve aniden gelişebilecek olası sorunları engellemek adına eğitmenlerimiz bu sosyalleşme sürecinin bütününde dostlarımızla birlikte oluyor ve onları yakından gözlemleyerek davranışlarını analiz ediyor.

Köpeklerde Sosyalleşme Neden Önemli ?

Loyal Friend’de köpek dostlarımızın beslenme ve eğitim süreçlerinin disipline edilmesinin yanı sıra sosyal yönlerinin de geliştirilmesi amaçlanır ve özellikle ırkı itibariyle diğer evcil hayvanlara ve yeni tanıştığı çevrelere (nesneler, sesler vb.) kolay adapte olamayan köpek dostlarımız için sosyalleşme olmazsa olmazlardandır.

Köpeğimizin toplum içerisinde sorun çıkarmadan yaşayabilmesi ve hayat konforunu yükseltilebilmesi adına en önemli becerilerden biri olan sosyalleşme, doğru noktalara temas ile geliştirilebilir. Loyal Friend’de günün belirli dönemlerinde uzman eğitmenlerimizin kontrolünde farklı nesneler, sesler ve çevreler ile adım adım tanıştırılan dostlarımız, toplu aktivitelerde hemcinsleri ile vakit geçirerek sosyalleşme becerilerini geliştirme noktasında önemli bir adım atar.

Loyal Friend’de Konaklamada Nelere Dikkat Ediliyor ?

Öncelikle köpek otelimizde büyük ve küçük köpek ırklarımız için ayrı konaklama yerlerine sahip olduğunu ve dostlarımızın konakladığı odaların istisnasız her gün titizlikle dezenfekte edildiğinin altını çizmemiz gerekir. Loyal Friend’de dostlarımızı misafir ederken dikkat ettiğimiz noktalardan bir diğeri de; günlük faaliyetlerde disiplinli bir yaklaşımdır. Dostumuz bizimle olduğu süre boyunca aynı saatlerde beslenecek, aynı saatlerde eğitime çıkacak ve aynı saatlerde sosyalleşecektir. Köpeklerde hayat kalitesinin artırılması adına ihtiyaç duyulan bu disiplin, misafirlikleri boyunca dostlarımıza aşılanmaya çalışır.

Türkiye’nin ilk ruhsatlı köpek otellerinden biri olma ünvanını elinden bulunduran Loyal Friend’de dostlarımızla zaman geçirirken hassasiyet gösterdiğimiz bir diğer nokta da dostlarımızın fiziksel tempolarına uygun etkinlikler düzenlemektir.

Köpek otelimizle ilgili daha fazla bilgi için; https://loyalfriend.com.tr/

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 13:47