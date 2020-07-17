Küba Vizesi Almak Kolay mı?

Küba Konsolosluğu'na yapılacak olan Küba vizesi başvurusu ancak onay aldıktan sonra kişiler Küba'ya gidebilmektedir. Vize başvuruları, Ankara Küba Büyükelçiliği'ne ve vize işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş olan temsilciliklere yapılabilmektedir. Marina Vize Başvuru Merkezi, yetkili bir acente olduğu için Küba'ya seyahat gerçekleştirmek için vize almak isteyen kişiler adına yetkili mercilere başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının diğer vizelere kıyasla Küba vizesi alması daha kolaydır. Çünkü Küba vizesinin alınabilmesi için gerekli olan evraklar pek fazla ayrıntılı ve zorlayıcı değildir. Üstelik çok fazla yoğunluk bulunmaması durumunda Küba vizesi başvurusu çoğu zaman aynı gün içerisinde sonuç vermektedir. Alınan Küba vizesi ile kişiler maksimum 30 gün Küba'da kalabilmektedir. Küba seyahati 30 günü aşacak olan kişiler Küba'da daha fazla kalabilmek için süre uzatmalı, bunun içinde tekrardan başvuru yapmalıdır.

Küba Vizesi Nedir?

Küba, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesidir. Bu ülkeye gidilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öncelikle pasaport sahibi olması gerekmekte ve bu pasaport ile birlikte vize başvurusu yapması gerekmektedir. Ülkeye giriş ancak Küba vizesi alınması sayesinde gerçekleşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de Küba'ya gidişler genellikle ticari ve turistik amaçlı olmaktadır. Bununla birlikte sağlık amacı ile de ülkemizden Küba'ya gidilmektedir. Tüm bunların yapılabilmesi için Küba vizesi alınması şarttır.

Küba vizesi diğer ülkelerin vize uygulamasından farklı olarak sadece giriş ve çıkış için verilmektedir. Dolayısı ile bu ülke için çoklu vize verilmemektedir. Küba'dan çıkış yapıldıktan sonra tekrar ülkeye girilebilmesi için yeniden vize başvurusu yapılmalıdır.

Küba Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup diplomatik pasaporta ve hizmet pasaportuna sahip olan kişilerin Küba'ya seyahat gerçekleştirmek için Küba vizesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kişiler vizesiz olarak da ülkeye giriş yapabilmektedir. Fakat bordo pasaporta sahip olan kişiler yani umuma mahsus pasaport sahibi olan kişiler, Küba'ya giriş yapmak için Küba vizesi sahibi olmalıdır. Bu nedenle de vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Küba pek çok ülkeden farklı olarak vize başvurularını online olarak da almaktadır. Dolayısı ile Türkiye'nin her bir noktasından kişiler, internet aracılığı ile Küba vizesi başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte Marina Vize Başvuru Merkezi, müşterisi olan kişiler adına vize başvurusu için gerekli olan evrakları hazırlayarak vize başvurusu yapabilmektedir.

Genel olarak Küba vizesi alınabilmesi için yapılacak olan başvuru çeşitleri şunlardır:

Ankara'da bulunan Küba Büyükelçiliği'ne şahsen başvuru

Online başvuru

Anlaşmalı ve yetkili acente aracılığıyla başvuru

Online olarak Küba vizesi başvurusu yapılabilmesi için başvuru formunun, renkli taraması yapılmış olan pasaportun, ülkeye giriş ve ülkeden çıkış uçak bileti rezervasyonun Küba Konsolosluğu'na Küba Büyükelçiliği ne ya da Küba Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş olan acentelere teslim edilmesi gerekmektedir. Marina Vize Başvuru Merkezi de yetkilendirilmiş olan ve müşterilerine en profesyonel hizmeti sunan firma olmaktadır. Firmanın hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler https://marinavize.com internet sitesinden Küba vizesi bilgilerine ulaşabilmekte ya da info@marinavize.com adresine konuyla alakalı sorularını sorabilmektedir.

Küba Vizesi İşlem Süresi

Küba'ya çeşitli sebeplerle seyahat gerçekleştirilecek olan kişilere verilen Küba vizesi süresi 30 günlüktür. Tek girişli olarak verilen vizenin sonuçlanma süresi, başvurulan vizenin özelliğine göre değişmektedir. Normal ve ekspress olarak verilen 1 aylık Küba vizesi maksimum 2 iş günü içerisinde onaylanmakta ya da reddedilmektedir. Vize türlerine göre işlem süresi aşağıdaki gibidir:

Tek girişli, 1 aylık normal turistik vize; 2 iş günü

Tek girişli, 1 aylık ekspres turistik vize; 1 iş günü

Tek girişli, 1 aylık normal ticari vize; 2 iş günü

Tek girişli, 1 aylık ekspres ticari vize; 1 iş günü

Tek girişli, 1 aylık normal özel ziyaret vize; 2 iş günü

Tek girişli 1 aylık ekspress özel ziyaret vize; 1 iş günü

Küba vizesi için yoğun bir başvuru olmadığı zaman yetkili merciler genellikle başvuru ile aynı gün vize başvuru sonucunu ilan etmektedir. Bunun yanı sıra yoğun günlerde ve resmi tatillerde belirtilen işlem süresi uzayabilmektedir. Ayrıca Küba vizesi başvurusunun işlem süresinin kısa olması nedeniyle, başvuru yapacak olan kişilere ulaşım rezervasyonlarını ve konaklama rezervasyonlarını işlem süresini göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edilmektedir. Bu konu hakkındaki gerekli bilgi, Marina Vize Başvuru Merkezi çalışanlarından 0212 530 04 31 veya 0541 963 17 14 numaralı telefondan alınabilmektedir. Gerekli rezervasyonları kendisi yapmak istemeyen kişiler, acente aracılığı ile rezervasyonları yaptırabilmek nedir.

Küba Vizesi Başvuru Ücreti

Küba vizesi başvuru ücreti 2020 yılı tablosuna göre vizenin tipine göre değişmektedir. Normal turistik vize 50 euro, ekpress turistik vize 60 euro, ticari turistik vize 70 euro, ekspress ticari vize 80 euro, normal özel ziyaret vize 60 euro ve ekspress özel ziyaret vize 70 euro olmaktadır.

Belirtilmiş olan vize fiyatlarına Marina Vize Başvuru Merkezi kargo ve KDV ücretleri dâhil değildir. Bu ücretler müşterilere ait olmaktadır.

Küba Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Maksimum 1 aylık olarak alınabilen Küba vizesi için gerekli olan evraklar şunlardır:

Son 10 ay içerisinde alınmış olan, vize bitiş tarihinden 6 ay sonraya kadar geçerliliği olan, soyadı değişikliği yapılmış güncel, yıpranmamış ve 2 boş sayfası bulunan pasaport

Yüz hatlarının net olarak göründüğü, arka fonu beyaz olan, son altı içerisinde çekilmiş 35x45 ebadında 2 adet biyometrik fotoğraf

Üzerinde TC kimlik numarası bulunan yıpranmamış, fotoğraflı kimlik belgesi

Kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi

Uçakla seyahat gerçekleştirecek olan kişilerin Türkiye cumhuriyeti'nden çıkışını ve geri dönüşümü gösteren uçak rezervasyon ulaşım bilgisi

Gemi ile seyahat gerçekleştirecek olan kişilerin kullanılacak olan güzergahı ve yapılacak olan rezervasyonların belgesi

Otomobille seyahat gerçekleştirecek olan kişilerin kullanacakları aracın ruhsatı ve ehliyet fotokopisi

Otobüs biletleri gerçekleştirecek olan kişilerin otomobil firmasından temin edecekleri gidiş ve dönüş bilet rezervasyon belgeleri

Küba vizesi başvurusu yapacak kişinin Küba'da konaklayacağı otelin imzalanmış ve de kaşelenmiş rezervasyon belgesi

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş, kimlik bilgisi, ziyaret amacı ve benzeri gibi istenen bilgilerin yer aldığı Küba vizesi başvuru formu

Küba Vizesi Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

Küba'ya gitmek için vize başvurusu yapacak olan kişilerin öncelikli olarak bir pasaportunun bulunması gerekmektedir. Pasaportu bulunmayan kişilerin vize işlemlerine başlayabilmesi için öncelikle pasaport çıkartması gerekmektedir. Bu, Küba vizesi başvurusu yaparken dikkat edilecek noktalardan en önemlisidir. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şunlardır:

Küba vizesi ülkeye bir defa giriş yapıldıktan sonra geçerli olmaktadır. Dolayısıyla Küba'dan çıkış yaptıktan sonra Küba'ya geri dönecek olan kişilerin yeniden vize başvurusu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hizmet pasaportu ve diplomatik pasaportu bulunanlar için bu kural geçerli değildir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Küba'ya seyahat etmek isterlerse ve vize alınan yer Türkiye ise bu seyahatte alınan vize geçersiz olmaktadır.

Meksika ve Kanada üzerinden gerçekleştirilecek olan seyahatlerde Türkiye'den alınmış olan Küba vizesi geçerliliğini korumaktadır.

Küba vizesi alındıktan sonra geçerliliği 6 ay ile sınırlıdır. Dolayısı ile Küba vizesi alan kişilerin 6 ay içerisinde Küba seyahatini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi durumda vize geçerliliğini kaybetmektedir.

Küba vizesi 2 adet kağıt parçadan oluşan bir vizedir. Ülkeye giriş ve çıkışlarda vurulan damgalar, bu kâğıtların üzerine yapılmaktadır. Ayrıca damga basılmış olan vize ile Küba'ya yeniden giriş yapılamamaktadır.

Küba tarafından verilen vize pasaporta işlemektedir fakat bu durum eski pasaportların kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Kişiler, ülkeye giriş ve çıkışta pasaportlara damga vurdurmuyor olsa da yine de pasaportlarını yanlarında taşımak zorundadır ve bu pasaportların zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Marina Vize Başvuru Merkezi

Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul

Telefon: (+90) 212 530 04 31

Mobil: (+90) 541 963 17 14

Fax: (+90) 212 530 04 31

Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com

Küba Ankara Büyükelçiliği

Adres: Çankaya, Pak Sokak. No:1 D:28, 06540 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 442 89 70

T.C. Havana Büyükelçiliği

Adres: 5 Ta Avenida No: 3805 Entre 36 Y 40, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

Telefon: +53 7 204 12 04