Kütük Mum Nedir?

Ağaç parçasının normal mumlarla birleşiminden meydana gelen kütük mum çeşitleri yaşam alanlarının dekorasyonlarında sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Pek çok alanda olduğu gibi mum dekorasyonunda da kütüğün doğal, göze çarpan ve mistik havasından yararlanılıyor. Özellikle evlerde, teraslarda, restoranlarda, bahçelerde ve buna benzer alanlarda sıklıkla tercih edilen kütük mum çeşitleri son dönemdeki dekorasyon ürünleri arsında çok fazla rağbet görüyor. Çok eski zamanlardan bu yana dekorasyonda modasını asla kaybetmeyen mumlar kütüğün zamansızlığıyla birleşerek ortaya harika ürünlerin çıkmasını sağlıyor.

Kütük Mum Çeşitleri

Kütük mum çeşitleri daha çok huzurlu, sakin ve romantik alanların dekorasyonunda tercih ediliyor. Aynı zamanda kütüğün yapısı pek çok ortama kolaylıkla uyum sağlayabiliyor ve kütük mumlar pek çok farklı alanda uyumlu birer tamamlayıcı parça haline geliyor. Orijinal görünüme sahip olan kütük mumların yanı sıra farklı renklerde üretilmiş kütük mum çeşitleri de oldukça ilgi görüyor. Farklı boylar, tekli, ikili ya da üçlü çeşitler, farklı kalınlıklar ve daha pek çok detay kişilerin zevklerine hitap edebilecek geniş bir ürün çeşitliliği sağlıyor. Sizler de zengin bir çeşitliliğe ve ekonomik fiyatlara ulaşmak isterseniz kurumsal adresten faydalanabilirsiniz. Modern çizgilerle harmanlanmış mum çeşitlerine kolayca ulaşarak mekanlarınızın havasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca silindir mumlar kategorisine de göz atabilirsiniz.