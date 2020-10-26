Liposuction’ın Gizemini Dr.Leyla Arvas sizler için Çözümlüyor!

Liposuction, tüm dünyada erkekler ve kadınlar için en popüler kozmetik ameliyatlardan biri olmaya devam ediyor. Bunun nedeni, ne kadar formda olursanız olun ve diyetinize ne kadar dikkat ederseniz edin, yerinden oynamayan “sorunlu” yağ bölgelerinin olması normaldir.

Liposuction Nasıl Yardımcı Olabilir?

Bu prosedür, aşağıdakiler yoluyla daha tanımlanmış, daha atletik ve daha seksi bir vücut sağlar:

· Yağları seçici olarak alabilmek

· Kadınlar için daha estetik olan kum saati şekli sağlamak

· Erkeklerde gövdenin V şeklini sağlamak

· Bacaklarda daha seksi hatlar yaratmak

· Daha sıkı ve daha dolgun bir görünüm için kalçayı şekillendirmek

· Karın düzleştirmek

· Gıdıyı düzeltmek

Liposuction, diyet ve egzersize direnen yağ birikintilerini gideren bir vücut şekillendirme prosedürüdür. Küçük, kolayca gizlenen kesikler ve nispeten hızlı bir iyileşme süresiyle, o inatçı şişman görüntüden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz! Giysilerinizi daha rahat bir şekilde oturtabilir ve mayo veya spor kıyafetlerine kapılarınızı sonsuza kadar açabilirsiniz. Liposuction hayatı daha kolay ve eğlenceli hale getirebilir.

Liposuction’a Uygun Bir Adayı mıyım?

Liposuction bir kilo verme prosedürü değil, daha çekici, daha seksi konturlar sağlamak için bir şekillendirme tekniğidir. İyi beslenme ve düzenli egzersiz yoluyla formda kalmaya kendini adamış kişiler için dahi kaybedemediği fazla yağların alınması için en uygun olan prosedürdür. Fazla kilolu hastalar ve önemli kilo kaybı yaşayanlar, liposuction ve cilt eksizyon prosedürlerinin bir kombinasyona ihtiyaç duyabilir örn; karın germe.

Birçok insan düzensiz yağları ile mücadele eder. Vücudunuz ve özgüveniniz için liposuction'ın neler yapabileceğini Dr. Leyla Arvas’tan öğrenin. Bu, en çok talep gören ve tatmin edici şekillendirme ameliyatlarımızdan biridir. Liposuction faydaları arasında hızlı iyileşme süresi ve neredeyse görünmez kesiler bulunur.

Liposuction ile Uygulanabilen Kombinasyon Prosedürleri!

Dr. Leyla Arvas aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer prosedürleri tamamlamak için sıklıkla liposuction gerçekleştirir:

Yüz germe ve boyun germe

Karın Germe

Popo kaldırma ve şekillendirme

Kilo verme prosedürleri sonrası

Meme dikleştirme ve meme küçültme

Dr. Leyla Arvas ayrıca liposuction prosedürlerinin yanı sıra yaygın olarak vaser hi-def operasyonunu da gerçekleştirir .

Liposuction Sonrası İyileşme Dönemi!

Liposuction hastalarının çoğu işlemin yapıldığı gün veya ertesi gün evlerine döner. Çoğu 2-5 gün sonra işine dönebilir.

Daha iyi sonuçlar için liposuction hastalarına işlemden sonra yaklaşık 4 hafta medikal korse giymeleri tavsiye ediliyor.

Lenfatik drenaj, iyileşmenizi hızlandırmanıza da yardımcı olabilir ve masaj terapisi, iyileşmeyi hızlandırmanıza da yardımcı olabilir.

Riskler ve Komplikasyonlar

Her ameliyatın potansiyel riskleri vardır. Ciddi komplikasyonlar nadir olsa da. Tüm liposuction hastalarını yara izi, yaranın açılması, geçici rahatsızlık, ameliyat bölgelerinin çevresinde kanama ve morarma, cerrahi alanda ve yara çevresinde his kaybı, sıvı birikimi gibi riskler konusunda uyarmak gerekir. Enfeksiyon, sinir ve damar hasarı, cilt nekrozu, yağ embolisi, derin ven trombozu, kontur asimetrisi ve cilt yüzeyinde düzensizlik de olası riskler arasındadır. Fakat tüm bunların hepsi neredeyse hiç denebilcek kadar nadir gözlenir.

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

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