Meme Büyütme Ameliyatı, Meme Büyütme Ameliyat Süreçleri

Meme büyütme ameliyatı , memenin yeteri büyüklükte olmadığı durumlarda yapılan operasyonlardandır. Meme büyütmede omuz genişliği, kalça, göğüs çevresi ve meme hacmine bakılmaktadır. Eğer ki yapılacak ölçümler sonucunda, ameliyata uygunluk durumu tespit edilirse operasyona başlanır.

Meme hacminde küçüklük olması, vücut kontur görünümü açısından eksik kalmasına neden olacaktır. Memelerin küçük olması genetik veya benzeri nedenlere bağlı olarak küçük kalabilir. Özellikle memenin yeterli gelişimini sağlayamamasından dolayı da memenin ideal boyuta gelmesi zorlaşabilir. Yahut doğumsal olarak da memenin bir tanesi hiç olmadığı durumlarda yaşanabilir. İşte böyle yaşanması muhtemel durumlarda, meme büyütme operasyonlarına başvurulur. Profesyonel anlamda yararlanılan hizmetler sonrasında, memenizin ideal büyüklüğe gelmesi sağlanır.

Meme Ameliyatı Öncesinde Bilinmesi Gereken Önemli Unsurlar

Meme büyütme ameliyatının olmadan önce, mutlaka bilinmesi gereken önemli unsurları bulunur. Meme büyütme estetiği sırasında, hastanın kaç yaşında olduğunun bilinmesi gerekir. Eğer meme büyütme yaptıracak olan hasta, 40 yaş üzerindeyse o zaman ameliyat öncesinde mamografi çekimi gerçekleşmelidir. Gerektiğinde ise radyolojik tetkiklere de başvurulmalıdır.

Diğer ameliyat türlerinde olduğu gibi bu ameliyatta da birtakım risk durumları bulunur. En sık görülen olumsuz faktörlerden biri, meme bölgesinde meydana gelen ödem ve ağrılardır. Oluşan şişkinlik ve ağrılar, hastanın zor bir süreçten geçmesine zemin hazırlayabiliyor. Fakat bilinmelidir ki hangi ameliyata girerseniz girin, bu tarz sorunlar kaçınılmaz oluyor. Ayrıca ameliyat sonrasında, bazı kanamalar görülebilir. Kanama ve enfeksiyonlar, meme büyütme ameliyatının yaratacağı olumsuz etkiler olarak değerlenmektedir.

Meme büyütme estetiği ile ilgili olarak bir başka bilmeniz gerekenler içerisinde, meme hissizliğidir. Meme ucu ve bölgesini hiçbir şekilde hissedememe gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca emzirmede zorluk çekme, sarkma ve şişkinlikler olası görülebilecek sorunlar arasındadır. Tüm bunlar ise kesinlikle gözünüzü korkutmaması gerekir. Çünkü bir süreye kadar bu tür sorunları yaşar ve daha sonrasında sağlıklı yaşamanıza geri dönersiniz.

Meme Büyütme Ameliyatının Yapılması

Meme büyütme ameliyatı, iki aşamalı şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan birincisi silikon protez kullanımı olurken, bir diğeri ise kişinin yağ dokularından yararlanarak büyütme işlemlerinin gerçekleşmesidir.

Meme büyütme estetiğinde en yaygın şekilde başvurulan işlemler arasında, silikon protezlerin kullanılmasıdır. Silikon protez takılması, bireyin vücut ölçümlerine göre ayarlanabilir. Vücut ölçümlerine uyum sağlayacak şekilde bir protez takma işlemi gerçekleşmiş olur. Bu sayede vücuda uygunluk sağlayacağından dolayı protezlerin zamanla sarkma gibi problemler yaşatması engellenmiş olacaktır.

Bir diğer meme büyütme operasyonu ise yağ dokusuyla büyütmenin yapılmasıdır. Bireyden alınacak olan yağ dokular sayesinde ise memenin kısmen de olsa, büyütülmesine yardımcı olunur. Sonuç olarak memenin büyütülmesiyle, kadınlar kendilerini daha çekici hissetmeye başlayacaktır. Yalnızca kendileri değil aynı zamanda çevresi tarafından da daha çekici bir kadın haline gelecektir. Çünkü hem dolgun hem de büyük memeler, kadınları seksi yapmayı sağlayacaktır. Seksi görünen kadınlar, özgüvenlik benliğine daha kolay şekilde kavuşma şansına sahip olacaklardır.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Neler Olur?

Meme büyütme ameliyatının, uzmanlar tarafından başarılı şekilde sonuçlanacağını söylememiz mümkün. Şimdiye kadar bu tür ameliyatlar olan kişiler, çok büyük problemlerle karşı karşıya kalmamıştır. Ağrılar minimal düzeyde yaşanmakta ve bir süre sonra yok olmaktadır.

Protez koyma işlemi, göğüs kası bölgesindeyse o zaman kol ile ilgili kasılmalar yaşanabilir. Fakat kol kasılmalarınız, yalnızca birkaç gün gibi süreyi bulacaktır. Daha sonrasında kollarınızı sorunsuz olarak hareket ettirmeye başlayacaksınız. Meme büyütme ameliyatı sonrası, erimeyen dikişleriniz bulunuyorsa o zaman alınması gerçekleşebilir. Erimeyen dikişlerin alınması içinde, 10-12 gün gibi bir sürenin geçmesi gerekir.