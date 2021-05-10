Mideyi Yormayan Şerbetli Tatlılar

Şerbetli tatlılardan hoşlanıyorsanız ancak midenizi yormak istemiyorsanız bu durumda en hafif olan şerbetli tatlı çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Sizler için harika seçenekler bulduk ve hemen aktarmaya başlıyoruz.

Parmak Tatlısı

Bir defa tadına bakanların bir daha vazgeçemediği parmak tatlısı mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biridir. Şekil vermek gayet kolay olduğu için bu özel tatlıyı hazırlamak amacı ile mutfakta uzun süre zaman geçirmeniz gerekmiyor. Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilir, tüm ailenize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Parmak tatlısı hazırlamak için irmik kullanmanız gerekiyor. Evde uzun süre bekleyen irmikleri değerlendirmek için de harika bir seçenek olduğunu belirtebiliriz.

Revani

Kuşkusuz yediden yetmişe herkesin sevdiği şerbetli tatlılardan biri de

revani tatlısı

oluyor. Gayet pratik bir şekilde hazırlanabilen revani tatlısının en önemli özelliği tam porsiyon tüketilmiş olması durumunda bile mideyi rahatsız etmemesidir. Bu yönüyle midesi hassas olanlar rahatlıkla tercih edebileceği tatlı çeşitlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Revani tatlısının mutlaka siz de bugünün menüsüne ekleyin. En doğru tarife ulaşmak için yemek.com adresine tıklamanız yeterli oluyor.

Ekmek Kadayıfı

Dilediğiniz zaman irmik kullanarak da hazırlayabileceğiniz ekmek kadayıfı mideyi zorlamayan şerbetli tatlı çeşitlerinden biridir. Üstelik günün herhangi bir saatinde tüketilebilir. Akşam yemeklerinden sonra tüketmeniz halinde bile herhangi bir rahatsızlık yaratmayan bu özel tatlıyı mutlaka siz de deneyin. Yumuşak bir kıvama sahip olması ve her lokmada lezzeti ile kendine hayran bırakması da bu özel tatlının ön plana çıkan yönleri arasında yer alıyor.

Islak Kurabiye

Şerbetli tatlılardan hoşlanıyor ve aynı zamanda kurabiye çeşitlerini de seviyorsanız ıslak kurabiye sizin için harika bir seçenek demektir. Islak kurabiye hazırlamak için kakao da kullanabilirsiniz. Bu özel tarifi bir defa deneyenler sıklıkla yapmayı tercih ediyor. Ansızın gelen misafirler için de son derece ideal bir ikramlık çeşidi olduğunun altını çizelim.

Yemek.com adresinde midenizi asla rahatsız etmeyecek çok daha fazla sayıda tatlı tarifi bulunuyor. Bu nedenle rotanızı öncelikle bu internet sitesine çevirebilirsiniz. Böylelikle onlarca farklı tatlı seçeneği arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz.