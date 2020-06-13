Mobilya Almanın Tam Zamanı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan “Sosyal Hayatı Destek kredisi” paketi içinde yer alan özel avantajları müşterilerine yansıtan Başak Ticaret,2000 metre kare kapalı alana sahip yenilenen Bellona Mağazasında en son trend Bellona ürünlerini “Başak Ticaret” in özel avantajları ile sunmaya devam ediyor.

Kamu bankaları tarafından sunulan dört kredi paketi içerisinde yer alan 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi' ile mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulmuştu.

Açıklanan Destek paketi kapsamında, ayrıca Başak Ticaret’e özel fiyat avantajlarıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Başak Ticaret yönetim Kurulu üyesi Burak Sakarya “Başak Ticaret olarak “kusursuz hizmet” felsefesiyle uzun yıllardır Silivri’mizde faaliyet gösteriyoruz. Müşterilerimize daha geniş ürün yelpazesini daha ferah ortamda teşhir edebilmek adına mağazamızı yeniledik.2000 Metrekare kapalı alana sahip 3 katlı yeni mağazamızda Bellona’nın tüm en son trend ürünlerini sergiliyoruz. Hükümetin açıkladığı destek paketinde yer alan 3.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar, 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulmuştu. Bizde bu avantajlı imkanların yanı sıra “Başak Ticaret” olarak müşterilerimize özel avantajlar sunuyoruz. Ev eşyasını yenilemek isteyenleri, yeni evlenecek olan çiftlerimizi, destek paketi ile ilgili olarak aklında ki sorulara cevap vermek üzere çalışanlarımızla birlikte sosyal mesafe kurallarını ve hijyeni en ön planda tuttuğumuz yeni mağazamıza davet ediyoruz” dedi