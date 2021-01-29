Hem kadının hem de erkeğin çok fazla değer verdiği bir gündür nikâh günü. Hayatlarının en özel günlerinden biri olan evlilik gününde bütün kadınlar olabildiğine güzel görünmek isterler. Artık hayatının sonuna kadar beraber yaşamaya karar verdikleri anda giyecekleri kıyafete vermek oldukça zordur. Nikâh elbisesi pek çok kadının günlerce kafa yorduğu bir meseledir. Ancak her kıyafet gibi nikâh elbisesi de kişinin tarzını yansıtacak cinsten olmalıdır. Sade, detaylı, abartılı, tül detaylı, derin yırtmaçlı, göğüs dekolteli gibi birçok çeşidi bulunan bu özel gün elbisesinde karar gelin adayına kalıyor.

En Çok Tercih Edilen Nikâh Elbisesi Modelleri

Kadınların bu özel günlerinde çoğu sadelikten yana oluyor. Abartılı modellerdense sade ve masumluğu ön plana çıkaran nikâh elbisesi modelleri daha çok tercih edilmektedir. Ancak yine de bütün kadınların zevki düşünülerek siyah, lacivert gibi farklı renklerde ve tüllü taşlı gibi abartılı kumaşlar kullanılarak üretilen modeller de mevcuttur. Tüm nikâh elbisesi modelleri için https://www.roman.com.tr/nikah-elbisesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.