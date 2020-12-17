Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Özel Hastanelerde Covıd-19 Tedavi Masraflarını Karşılıyor mu?

11.03.2020 tarihinden itibaren hem ülkemizi hem de tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 hastalığı günümüzde hız kesmeden devam etmektedir. Devlet hastaneleri, özel hastaneler , eğitim ve araştırma hastaneleri tüm ülkemizde pandemi hastanesi olarak ilan edilmiş olup sürekli artış gösteren bu hastalığa sahip vatandaşlarımıza biran önce sağlığına kavuşmaları için tedavilerini gerçekleştirmektedirler.

Devlet hastanelerinde tedavi süreçleri ücretsiz olup, özel hastanelerde COVID-19 tedavi gerçekleştirilen hastalardan maalesef ücret alınmaktadır.

Sigorta şirketlerimizin müşterilerine ayrıcalık sağlayarak tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası bulunan tüm müşterilerinin özel hastanelerde tedavi süreçlerini, yoğun bakım süreçlerini, oda ve hizmet masraflarını herhangi bir ücret talep etmeksizin karşılamaktadır. Şuan poliçesi mevcut olan tüm vatandaşlarımız bu ayrıcalıktan yararlanabilir daha önce tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası bulunmayan vatandaşlarımız ise poliçesini kestirdikten 14 gün sonra COVID-19 teminatından faydalanabilir.

Pandeminin başından beri sağlık sigortam var, tedavi sürecimi karşılar mı ? Diye çeşitli sorular aldık ve bu süreçte tüm sigorta şirketlerimiz müşterilerini bu zor günlerde mağdur etmeyip tüm masraflarını kendi bünyelerine almıştır.

Peki tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası nedir? Diyenleri duyar gibiyim…

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan devlet destekli bir sigorta türüdür. Anlaşmalı özel hastanelerden faydalanmanıza imkan veren bir sigorta ürünüdür.

Amacı; Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır.

Sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olur herhangi bir ücret ödemeden hastaneden çıkışınızı yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanabilmeniz için mecburi SGK'dan yararlanmasınız gerekmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hem ayakta tedavi hem de yatışlı tedavi uygulamaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı;

• 8,9,10 adet doktor muayenesinden oluşmaktadır. Ayakta Tedavi teminatı adeti sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

• Belli başlı hastalıklar için rutin kontrollerde ya da ağır hastalık kontrolleri için rahatlıkla muayene olabilirsiniz.

• Ücretsiz olarak tahlil, laboratuvar hizmetleri, teşhis ve tanı koyma gibi süreçlerde teminatlara dahildir.

Yatarak Tedavi Teminatı;

• Ameliyat, oda-refakatçi-yemek, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, doktor takibi, fizik tedavi, diyaliz, gibi masraflarınız yatarak tedavi teminatlarından karşılanmaktadır. Tüm bu tedavi giderleri sigorta kapsamındadır.

Sizlerin cebinize dokunmadan masrafları sigorta şirketi karşılar ve hastaneye yatmanız halinde hastalığınız ortaya çıkarsa hem cebinizi hem de sağlınızı güvence altına almış olursunuz.

Özel Sağlık Sigortası, sigortalanan kişilerin hastalık veya kaza durumlarında ortaya çıkan sağlık giderlerinin belli limitler içerisinde sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır.

Limit sınırları kişilerin seçeceği poliçe tipine göre değişebilmektedir.

Özel sağlık sigortanızdan yararlandığınızda istediğiniz doktoru seçebilir ve tedavileriniz için gerekli olan hizmetleri ücretsiz ya da minimum bir ücret ödeyerek alabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası poliçe sahibi anlaşmalı özel hastanelerde teminatlara göre muayene, tedavi, ameliyat olabilir ve tetkik, fizik tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı:

• Doktor muayenesi

• Teşhis, tedavi

• Reçeteli ilaç ( ilaçlar anlaşmalı eczanelerden alınmalıdır )

• Tahlil, MR, tomografi, röntgen gibi tetkikler

• Fizik tedavi, görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri.

Hastalığın tedavisi için gereken bandaj, koltuk değneği, boyunluk, varis çorabı gibi yardımcı malzemeler de dahildir.



Yatarak Tedavi Teminatı:

• Ameliyatlar

• Ameliyat sonrası oda-yemek ile refakatçi giderleri

• 24 saat yatış gerektirmeyen ameliyatsız tedaviler

• Yoğun bakım

• Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz giderleri

• Kara ve hava ambulansı

Poliçelerimiz sadece COVID-19 için değil diğer tüm hastalıklarınız ve muayene süreçleriniz, tahlilleriniz, ameliyatlarınız, yoğun bakım süreçleriniz, fizik tedavi durumlarınızda da geçerlidir.

Ayrıca sigorta şirketlerimiz siz değerli müşterilerimiz için poliçelerine yılda 1 defa ücretsiz check-up hakkı ile diş teminatını ve ferdi kaza gibi çeşitli ek teminatları poliçelerine ekleyerek sizlerin hizmetine sunmuştur.

Sağlık sigortalarımızı yaptırırken unutmamamız gereken önemli bir ayrıntı mevcut.

Sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren geçirdiğiniz rahatsızlıkları kapsadığını ve sigortanızın başlangıcından önceki oluşan rahatsızlıklarını ve genetik hastalıklarınızı kapsamadığını aklınıza mutlaka not edin. Önemli bir ayrıntıda TÜRK NİPPON sigorta “ Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık ve tedavi masrafları kapsam dahilindedir”. Teminatını poliçesine eklemiş olarak bulunmaktadır. Böylece artık poliçe vadesinden önceki hastalıklarınızda sigortamızın güvence altına alınmıştır.

Tamamlayıcı ve Özel sağlık sigortalarının ne olduğunu kavradık.

Birçoğumuzun aklında en önemli soru işareti de özel hastanelere gittiğimizde mevcut tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarımız PCR Tetkiki ve Antikor Tetkikini karşılıyor mu?

Maalesef günümüzde herhangi bir özel hastaneye başvurduğunuzda tamamlayıcı sağlık sigortanız var ise COVID-19 için yaptırmak istediğiniz PCR Tetkiki ve Antikor Tetkikini karşılamıyor.

Özel sağlık sigortasında minik bir ayrıcalık yaparak eğer özel hastaneye gittiğinizde özel sağlık sigortanız var ise ve testi yaptırdığınızda test sonucunuz pozitif çıktığında tedavi süreciniz hastanede devam etmek zorunda kalındığında bu gibi durumda özel sağlık sigortanız tarafından COVID-19 testinizin ücretini karşılıyor.

Salgınla mücadele ederek geçirilen bugünlerde hepimizin bir önceki günlere göre daha dikkatli ve adım atarken bir kez daha düşünmemiz gerekmektedir. Bu zorlu süreçler en yakın zamanda bitmesi ümidi ile her gün yeniden umutla güne sarılıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, kalabalık ortamlarda bulunmayalım, maskesiz havayı solumayalım. Önceliğimiz ailemiz sevdiklerimiz ve kendimiz olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü kurallara uyalım.

Bizler için canla başla 7/24 çalışan sağlık çalışanlarımıza da buradan şükranlarımızı sunuyorum…

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında ve tüm sigorta çeşitleri hakkında bilgi almak için sizleri ÖzserNEO Sigorta Silivri Çarşı Şubemize bekleriz…

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 22:07