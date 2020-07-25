Paintball, günümüzde en çok yapılan sporlar arasında yer almaktadır. Macera, aksiyon dolu olması ile insanların ilgisini çekmektedir. Bu sporda insanlar, boya atan tabancalar ile açık bir ortamda çeşitli stratejiler uygulayarak hayatta kalmaya çalışırlar. Tabi bu sporda da paintball istanbul olarak belirli kurallar mevcuttur.

Paintball Oyun Kuralları Nelerdir?

Paintball sporunda bulunan kurallar ise şunlardır;

Kişiler başlangıç noktasına geçer ve hakemin düdüğünü bekler.

Bakmadan atış yapılmamalıdır.

5 metreden yakında bulunan kişilere atış yapılmamalı.

Maskesi bulunmayan kişilere atış yapılmamalı.

Silahı havada olanlara atış yapılmamalı.

Vurulan oyuncu ise silahını havaya kaldırarak ''Vuruldum!'' diyerek bağırır ve sınırına giderek tekrar oyuna başlar.

Marmara Paintball Neler Sunuyor?

Paintball oyununda, oyunculara gerekli ekipmanlar verilmektedir. Verilen bu ekipmanlar ise; kamuflaj, yelek, eldiven, maske ve silah. Ekipmanlarını teslim alan oyuncular, oynayacak olduğu senaryoyu belirler ve oyunun genel kuralları hakkında bilgi sahibi olurlar. Belirli kurallara uyulduğu takdirde zevkle yapılabilecek bir spor dalıdır.

Marmara Paintball Temizliğe Önem Verir

Marmara Paintball temizliğe son derece önem vermektedir. Her oyundan sonra ekipmanlar temizlenmektedir. Kamuflajlar yıkanmakta ve içiniz rahat bir şekilde giyebilirsiniz.

Marmara Paintball Sahaları

Marmara Paintball'ın birçok yerde geniş alanları vardır.

Bu alanlardan bazıları ise;

Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Yenibosna, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, İkitelli.

Marmara Paintball, birçok noktada bulunan alanları ile insanların bu spor ile keyifli bir vakit geçirmelerine olanak sağlamıştır. Özellikle Büyükçekmece' de bulunan alan, insanlar için en çok tercih edilen yerlerden biridir. Bu alana ulaşımı kolay olması tercih edilme sebeplerinden biridir.

Normal hayatta sürekli yapılan aynı aktiviteler insanları sıkmakta ve farklı şeylere yönelmektedirler. Paintball sporu bu konuda bir tercih olmaktadır. Günümüzde oldukça popüler bir spor dalı olmaktadır. İnsanlar boş vakitlerinde doğal bir ortamda, açık havada arkadaşlar ile eğlenmek için bu sporu tercih etmektedir. Hatta birçok insan için oldukça zevkli hale gelen bu spor, vazgeçilmez bir tutkuya dönüşmüştür.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 14:30