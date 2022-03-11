Photoshop Kullanmadan GIF Oluşturmanın 3 Yolu

GIF'lerin sadece eğlence amaçlı olduğunu kim söyledi? GIF’ler şirketler ve pazarlamacılar için oldukça faydalılar.

Şirketler, sosyal medyaya ek olarak sponsorlu sosyal medya reklam kampanyalarında, web sitelerinde, açılış sayfalarında, müşteri destek makalelerinde ve e-posta pazarlama çabalarında GIF'leri kullanıyor.

Peki niçin?

GIF'ler, statik fotoğrafların veya videoların aksine, oluşturulması kolaydır ve herhangi bir ek yazılım veya eklenti gerektirmez. Daha da iyisi, blogunuza veya web sitenize GIF'ler eklemek, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir. GIF'ler, videoların aksine, minimum dosya boyutlarına sahiptir, bu da daha hızlı ve daha iyi kalitede yüklenmelerine olanak tanır.

Ayrıca, kullanıcının sorununu azaltmaya yardımcı olabilirler. Şöyle düşünün: Bir özelliğin nasıl kullanılacağına ilişkin bir video izlemek yerine, bir izleyiciye bunu yarı sürede öğretecek bir dizi kısa GIF yayınlayabilirsiniz.

GIF'leri pazarlama araç setinize dahil etmekle ilgileniyorsanız ancak Photoshop ile herhangi bir deneyiminiz yoksa, yaratıcı GIF'ler oluşturmak için üç ücretsiz GIF oluşturma aracı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

Photoshop olmadan GIF nasıl oluşturulur?

1. GIPHY’nin GIF Oluşturucusu

Dünyanın en büyük animasyonlu GIF kitaplığının arkasındaki şirket olan GIPHY, artık hem ücretsiz hem de kullanımı çok eğlenceli bir GIF Oluşturucusuna sahip. GIF Maker ile video dosyalarından, YouTube URL'lerinden, mevcut GIF'lerden ve hatta hareketsiz görüntülerden animasyonlu GIF'ler oluşturabilirsiniz.

Nasıl Çalışır:

YouTube, Vimeo veya başka bir GIPHY sayfasından bir video URL'si girin veya bir video dosyasını sürükleyip bırakın. Ayrıca, bir dizi fotoğraf yükleyerek hareketli bir fotoğraf slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

GIF'inizi yükledikten sonra ince ayar yapmaya başlayabileceğiniz bir ekrana geçeceksiniz.

Ardından, videonuzu kabaca 2-6 saniye uzunluğunda kesin. Bu, dosyanızın sosyal medya ve blog gibi yerlere hızla yüklenecek kadar küçük olmasını sağlayacaktır.

İsterseniz GIF'inize yorum, çıkartma veya çizim ekleyebilirsiniz. GIF'inizden memnun kaldığınızda, yükleyin ve diğerlerinin bulmasını kolaylaştırmak için birkaç etiket ekleyin.

İşte bu kadar! GIF'inizi oluşturmayı bitirdiniz! Şimdi bunu indirebilir ve web sitenize veya blogunuza koyabilirsiniz.

Avantajları:

Çalıştırmak ve gezinmek kolaydır.

GIF'inizin uzunluğunu ayarlama talimatları basittir. Başlangıç zamanı ve GIF süresi iki çubukla ayrılır.

Özelleştirilebilir seçenekler (animasyonlu altyazılar, çıkartmalar vb.) kapsamlı ve moderndir.

Statik fotoğraflar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan GIF'ler yapmak mümkündür.

Dezavantajları:

GIPHY'nin GIF Oluşturucusu, GIF'lerinizin özel kalmasına izin vermiyor. İş arkadaşlarınızın veya ürününüzün GIF'lerini yapıyorsanız, bunu aklınızda bulundurun.

Kullanımı basit ve tam olarak aradığınız özelliği ücretsiz bir araç olarak sunuyor. GIPHY'nin GIF Oluşturucusu herkese önereceğimiz bir araç.

2. Kizoa Animasyonlu GIF’ler

Ücretsiz bir slayt yapma ve video düzenleme programı olan Kizoa, bir pazarlamacı olarak tüm zamanların en sevdiğimiz GIF oluşturucusuna sahip. Slayt gösterilerinizde, kolajlarınızda, ve videolarınızda kullanabilmeniz için Windows Movie Maker ve iMovie'den farklı olarak, Kizoa sadece bir tık ile GİF'lerinizi dönüştürebiliyor. Bunun için GIF'lerinizi animasyona çeviriyor ve tasarımlarınızla uyumlu hale getiriyor.

GIF'leri fotoğraflarınızın üzerinde animasyon olarak kullanabilir, hatta video klip şeklinde slayt olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca bu makaledeki her GIF'i Kizoa sayesinde hazırladık!

Nasıl Çalışır?

Başlamadan önce iki seçenekle karşılaşıyorsunuz. Bir şablon seçebilir ve fotoğraflarınızı veya videolarınızı ekleyerek hazır modeller üzerinden GIF oluşturabilirsiniz. Ya da tüm kontrolün sizde olmasını istiyorsanız boş bir sayfa açabilirsiniz.

Ardından Fotoğraf/Video ekle sekmesine basıp bir video seçiyoruz. Videonun yanında çıkan üç noktaya basıp videodan bir klip alıyoruz.

Kırptığınız klibi tutup aşağıdaki kutulardan birine bırakın.

Ardından videoyu kaydetmek için ekranın sağ tarafında bulunan Kaydet butonuna basın ve klibinize bir isim girin ve videoyu indirmeye tıklayın.

Video formatı olarak GIF seçin ve onaylayın. İşlem bittikten sonra GIF’iniz hazır olacak ve bilgisayarınıza kaydedilecek.

Avantajları:

Hem GIF oluşturma hem de başka özellikler sunuyor

GIF'inizdeki slayt sayısı; 1'den 6 slayta kadar seçebilirsiniz

Dezavantajları:

GIF'i Tumblr, Twitter, vb. kullanabilmek için, dosyanızın en fazla 2 MB olması gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmek için farklı özellikler seçebilirsiniz.

3. GIFs.com

YouTube, Vine ve Instagram videolarını düzenlenebilir GIF'lere dönüştüren çevrimiçi bir araç olan GIFs.com, başka bir süper kolay yardımcı program. Bu sitede ücretsiz olarak GIF oluşturabilirsiniz, ancak diğer özelliklere erişmek için ücretli bir aboneliğe yükseltmeniz gerekir.

Ancak, Anında Efektler ve temalı çıkartmalar gibi başka hiçbir yerde bulamayacağınız bazı benzersiz özellikler sağlar.

Nasıl Çalışır:

GIF'e dönüştürmek istediğiniz kısa bir videonun bağlantısını kopyalayıp yapıştırın.

Ekranınızın altındaki zaman çizelgesinde GIF'inizin başlangıç ve bitiş zamanlarını ve uzunluğunu belirtin. Ardından, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli temalı çıkartmalar, Anında Efektler ve resim yazısı yazı biçimleriyle GIF'inizi özelleştirmeye başlayın.

Bitirdiğinizde, GIF'inize bir ad ve aranabilir hale getirmek için bazı etiketler verin. İşte bu kadar!

Avantajları:

GIF.com'un kullanımı oldukça basit. GIF yapmak 5 dakikadan az zamanımızı aldı.

Arial gibi standart yazı tipleri GIF altyazıları için kullanılabilir.

Bir çıkartmanın opaklığını değiştirme yeteneği gibi gelişmiş düzenleme araçları mevcuttur.

Dezavantajları:

Ücretsiz bir kullanıcıysanız GIF.com bazı temel özellikler sunmaz. Örneğin, filigranlarını GIF'inizden kaldıramazsınız, dosyayı yeniden boyutlandıramaz veya sıkıştıramazsınız ve ücretli bir abone değilseniz orijinal dosyayı masaüstü bilgisayarınıza indiremezsiniz.

Bir GIF'in uzunluğunu ve süresini düzenlemek çok net değil.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 12:10