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Pırlanta Markaları

Tek taş, beş taş, kolye, küpe, bileklik derken bunların ayrıca setleri olan pırlantanın elbette marka alanında ün yapmış olanları vardır.

Pırlanta Markaları

Tek taş, beş taş, kolye, küpe, bileklik derken bunların ayrıca setleri olan pırlantanın elbette marka alanında ün yapmış olanları vardır. Ama biz pırlanta markaları ile ilgili bilgi vermeden, pırlantanın markasını almış olan firmaların bunu nasıl aldıklarını merak ettik. Öncelikle pırlanta sertifikasından bahsedelim. Söz konusu sertifikanın 4C özelliklerine sahip olması gerekiyor. Yine bu sertifikanın mücevherin değerini, ağırlığını, cilalanma kalitesini, kesimi, rengi, berraklığı hakkına bilgileri sunuyor olması gerekmektedir. Bu sertifika ile eğer alınan pırlantayı satmak isterseniz, satışı konusunda size yardımcı olacaktır. Hatta hırsızlıkla karşılaşıldığında bu sertifika sayesinde koruma altına alınmıştır. Çünkü mücevherde kişilerin kolayca göremeyecekleri kod vardır.

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Pırlanta Markaları

Listenin başında Pırlanta Merkezi yerini almıştır. Sektörde ise pek çok pırlanta markası bulunmaktadır. Her birinin ayrı bir işçilik anlayışı, birbirine benzemeyen mükemmel tasarımlara sahiptirler. Sizler tasarımlara bakmanız, modelleri hakkında bilgi alabileceğinize inandığımız bir  https://www.pirlantamerkezi.com/ link bırakıyoruz. Burada en iddialı pırlanta markaları ve modellerinin oldukça pratik bir şekilde inceleyebilirsiniz!

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