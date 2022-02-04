Vücudumuzdaki pek çok hücre, element, bakteri gibi canlılar ve yardımcı maddeler sindirim sistemimiz dâhil genel sağlığımız açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yardımcı maddelerden kimisi vücudumuzda genetik olarak bulunurken kimisi de dışarıdan alınmaktadır. Özellikle bağırsak ve sindirim sistemimiz ile ilgili konular düşünüldüğünde bakteriler, mayalar ve bunlara ek olarak probiyotikler de ön plana çıkmaktadır. Sıklıkla prebiyotiklerle karıştırılan bu bakteriler düşünüldüğünde probiyotikler ve bunların yan etkileri önem kazanmaktadır.

Probiyotik Nedir?

Probiyotik nedir sorusuna, vücut sistemimizde doğal hâlde bulunan, enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyan doğal bakteri ve mayalar olarak cevap vermek mümkündür. Çeşitli hastalığa, rahatsızlıklara yol açan ne kadar kötü yapılı bakteriler varsa onlarla savaşan, vücut direncini kazanmasına, korunmasını sağlayan yararlı bakteriler de vardır. İşte bu yararlı bakteriler, probiyotiklerdir.

Probiyotik Yan Etkileri

Kimi zaman insan vücudunda bulunan probiyotikler, yani faydalı bakteriler yeterli sayıda değildir. Bu nedenle dışarıdan vücudumuza aldığımız, farklı formlarda yer alan probiyotikler de bulunmaktadır. İçerisindeki bakteri sayısına göre, kişinin sağlık durumuna ve ihtiyacına göre gibi farklı özellikler ve seçenekler barındıran bu bakterilerin alımı sırasında, probiyotik yan etkileri de düşündürücü bir etkendir.

Probiyotik yan etkileri genellikle kullanılmaya başlandığı süreç içerisinde birkaç gün baş ağrısı, şişkinlik, gaz, karın şişliği veya düzensiz bağırsak hareketleri olarak görülebilmektedir. Bu yan etkiler vücut ürünün alımına alıştıkça ortadan kalkacaktır.