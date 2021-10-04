Sementa’nın Kadın Eşofman Takımı Modelleri

Kadın giyiminde rahatlık dendiğinde akıllara eşofmanlar gelir. Günlük gezilerde ve yürüyüşler ile sportif aktivitelerde ve ev içinde tercih ettiğimiz eşofmanlar takım olarak kullanıldığında spor şıklığının ana parçaları halini alıyor. Estetikten ve konfordan ödün vermeden kullanmayı beklediğimiz bayan eşofman takımı çeşitleri genellikle yoğun aktiviteler sırasında giyiliyor. Bu nedenle kumaş yapılarının göz önünde bulundurulması da kaçınılmaz hale geliyor. Sementa’nın kadın eşofman takımı ise sağlıklı ve kaliteli kumaşlardan üretildiğinden teri emer ve üşümemizi önler. Bayan eşofman takımı modellerinde kullanılan kumaşların kalitesinin bir başka önemi de dayanıklılığı artırıp uzun ömürlü kullanım sunmasıdır. Kadın giyim ürünlerinde hem konforlu hem şıklığı garanti eden Sementa, dayanıklı eşofmanlarını yıllarca giyilebileceğini düşünerek üretmiş.

Sementa eşofman takımı modelleri birçok farklı tarza hitap ediyor. Kadife takımlar ile dik yaka modeller ve pullu, çiçek ve leopar desenli modeller klasik tarz kadınların gözdesi. Daha çok gençler tarafında tercih edilen kapüşonlu üstler ve dar kesim, paçası bantlı alt eşofmanlar ise tam spor tarz. Bayan eşofman takımı çeşitleri farklılık arayanlara da hitap diyor. Asimetrik kesim modeller ve asimetrik çizgi ve bantlar da eşofman takımları içinde ayrı bir yerde konumlanıyor. Sementa’nın en çok ilgi gören eşofman takımlarından biri de üstü uzun modeller. Önden fermuarlı, sıfır yaka bu modeller vücut hatlarını belli etmediği için hem son derece rahat hem de çok asil bir görünüm sunarak tesettürlü hanımlar ile büyük beden kadınların da ilgisini çekiyor.

Eşofman takımları sadece modelleri ile değil renk ve desenleri ile de çarpıcıdır. Son moda renk ve desenlere sahip olan Sementa eşofman takımı çeşitleri mavi, kırmızı, sarı ve yeşilin capcanlı tonları ile giyenlere enerji verirken siyah, lacivert, hâkî ve grinin asaleti ile spor tarzınıza hava katıyor. Kahverengi, bej, vizon gibi toprak tonları renkleri ise bu yılın trendleri arasında. Ruh okşayan pembe, beyaz ile yeşilin ve mavinin pastel tonlarında tek renk modellerin yanında iki ya da üç renkli eşofman takımları da bulunuyor. Kalitesine göre çok uygun fiyatlara edinebileceğiniz kadın eşofman takımı modelleri 18 ildeki Sementa mağazalarında ve sementa.com.tr adresinde.



