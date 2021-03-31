Silgi Nedir? Ne Işe Yarar?

Silgi genellikle kalem ya da daktilo ile yazılmış, çizilmiş şeyleri silmek için kullanılan ve birleşiminde kauçuk olan bir nesnedir. Aynı zamanda tebeşirle kara tahtaya yazılmış olan her şeyi silmeye yarayan ucu keçe, sünger ya da kumaş parçası olan bir üründür. Bu ürünler çoğu zaman okulda kullanım sağlasa da ayrıca iş yerleri ve atölye gibi pek çok alanda da kullanım sağlar.

Günlük hayatta kullanmış olduğumuz silgi ürününün ham maddesi kauçuk ağacından elde edinmiş olan esnek ve dayanıklı bir kauçuktur. Kauçuk ağacı yalnızca sıcak bölge yerinde yetişmekte olan bir ağaç türü olarak bilinir. Türkiye'de ise daha çok güney bölgesinde yetişir. Silginin bir diğer hammadde ürünü ise süngertaşıdır.

Süngertaşı da çok sert bir yapıda olmasına rağmen aynı zamanda hafif ve bildiğimiz sünger gibi çok sayıda gözeneği olan taş cinsidir. Süngertaşı silginin en iyi şekilde silmesine yardımcı olur. Pek çok silgi çeşidi venil adı verilen ham maddeden yapılır. Sizde Silgi almak isterseniz https://www.guvensanat.com/silgi sitesini ziyaret edebilirsiniz.